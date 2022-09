Jüri Vips teenis hooaja esimese võidu, Drugovich krooniti maailmameistriks

Kolmandalt kohalt alustanud Vips tegi suurepärase stardi ja tõusis esimese kurvi järel teiseks. Drugovich kahjustas avaringil kruusale sõites nii tõsiselt oma vormelit, et rajale tuli turvaauto ja brasiillane pidi võistluse katkestama.

Turvaauto lahkumise järel tõusis Vips koheselt võistluse liidriks ja püsis kuni finišini esikohal. "Täna (laupäeval - toim) näitasime head kiirust ja suutsime sõitu hästi kontrollida. Olen seda võitu pikalt oodanud. Sel aastal oleme mitmel korral võidule väga lähedal olnud, aga erinevatel põhjustel pole suutnud head sõitu võiduks vormistada," sõnas Vips pärast võistlust.

Teise koha pälvis Frederik Vesti (ART) ja kolmanda koha Jehan Daruvala (Prema).

Kuna Drugovichi suurim konkurent Pourchaire punktikohale ei jõudnud, krooniti brasiillane vaatamata katkestamisele vormel-2 tiitlivõitjaks. "Mul pole sõnu! Ma olen lihtsalt väga õnnelik, ma tõesti püüdsin sel aastal võimalikult stabiilne olla ja nüüd olen tänu sellele maailma tipus," rõõmustas Drugovich.

Monza sprindisõidu järel kerkis Vips sarja üldarvestuses 109 punktiga kaheksandale kohale.

CAMPEÃO



FELIPE DRUGOVICH - @FORMULA2 CHAMPION!



An amazing season for the Brazilian racer sees him win the title with a round spare.#F2 pic.twitter.com/lPGHBPBkC4