Arraku koduklubi pidi Meistrite liigas vastu võtma napi kaotuse

Arrak viibis jääl veidi üle kümne minuti, kuid ühtegi resultatiivsuspunkti kirja ei saanud. Eestlase koduklubi eest viskasid värava Martin Kasperlik ja Saku Kinnunen, võitjate poolelt olid resultatiivsed JC Lipon, Taylor Leier ja Parker Tuomie.

Cracovia on kolmest kohtumisest võitnud ühe ja kaotanud kaks ning on F-alagrupis kolme punktiga kolmandal kohal. Alagrupi liider on valitsev Rootsi meister Färjestad BK, kes on võitnud kõik kolm mängitud kohtumist.

Pühapäeval läheb Cracovia vastamisi seni võiduta oleva EC VSV Villachiga.