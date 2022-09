Stroomi rannas toimub Eesti esimene rahvaspordiüritus kiirkäimises

Ürituse eesmärk on pakkuda inimestele uut rahvaspordivõistlust. Peakorraldaja Mihkel Einblau kutsus osalema kõiki spordisõpru. "Sügiskõnni idee sündis isiklikust huvist käimise vastu. Et võistluskäimise reeglid on karmid ja harrastajatele, kes tahaksid stardist finišini pingutada, käimisvõistlusi seni korraldatud ei ole, siis nüüd on kõigil huvilistel võimalus end lihtsustatud reeglitega proovile panna. Rada on kõigile jõukohane ja loodan, et see võistlus saab traditsiooniks," ütles Einblau.

Põhidistantsiks on 5 km. Rada kulgeb mööda Stroomi pargi kergliiklusteid. Start antakse 2. oktoobril kl 12 Stroomi ranna pargialal.