Frank Liivak lõi kolmandat mängu järjest värava

Põhikoosseisu kuulunud Liivak avas mängus Shelbourne'i vastu skoori 23. minutil, kui hakkas paremal äärel oma väljakupoolelt õigeaegselt spurtima, sai pika söödu, jooksis vastaste kaitsjast mööda ja realiseeris üks-üks olukorra, vahendab Soccernet.ee.

Kui Liivak 79. minutil välja vahetati, juhtis Sligo Rovers 2:0. Sellise seisuga kohtumine lõppeski. Sligo jätkab viiendal tabelireal, Shelbourne on seitsmes.

Frank Liivak finds the net for the second game running and opens the scoring for the visitors ✌️@shelsfc 0-1 @sligorovers



Watch live | https://t.co/7rzXOfm8p9#LOI | #LOITV pic.twitter.com/ujju1VKVFO