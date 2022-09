Rainer Vassiljev peab võrkpalli MM-i soosikuks Poolat

Eesti koondise endine abitreener ja mitmetes välisriikides treeneritööd teinud Rainer Vassiljev, kellel isiklik kogemus ka Poola klubivõrkpallist, peab just võõrustajariiki MM-i favoriidiks. Vassiljevi arvates poolfinalistide seas suuri üllatajaid pigem ei ole.

"Kui hakkamegi näiteks Itaaliast peale, siis ilmselgelt on Itaalia ka varem oma tulemustega seda kinnitanud, et nad ikkagi kuuluvad hetkel maailma tippu. Kui võtame Sloveenia, siis tegelikult vaadates, mis võistkondi Sloveenia edestas ja kellega mängis play off'is ehk siis oligi ju Saksamaa ja siis Ukraina. võib-olla see oli minu jaoks üllatus, et just Sloveenial tuli Ukraina vastu, Hollandi vastu mängides 3:0 ülikindla võiduga teenis Ukraina selle edasipääsu," arutles Vassiljev. "Aga see, et Sloveenia nüüd sealt paarist edasi tuli, üllatus ei olnud. Ja kui teiselt poolt tuleme, siis olen kõige rohkem jälginud Poola mänge. Natukene juhuse tahtel ja eks Poolaga olen kõige rohkem kursis ka, mis seal toimub ja kuidas on. Kui vaadata, kuidas nad tegelikult mänginud on, siis väga kindlalt."

"Eelmises mängus oli kaks geimi nõrkusehetki, aga muljetavaldava servisurvega suutsid nad ikkagi USA viiendas geimis ära lõhkuda. Jällegi vaadates, et kui mängivad Poola ja USA, ega tegelikult pole üllatus, kumb sealt edasi läheb, mingist hetkest ka tugevad riigid peavad välja jääma. Ma arvan, et sellel korral võib-olla Poola siis ilma Leonita on tegelikult oluliselt ohtlikum kui oli koos Leoniga. Miks? Sest ilmselgelt see mäng ikkagi koos Leoniga muutus ikkagi väga ümmarguseks ja praegu on hästi ühtlane," jätkas Vassiljev. "Ja kui ma nüüd peast ütlen, kui ma ei eksi, siis viimane mäng oli Bartosz Kurek kõige suurem punktitooja, aga siis edasi järgnevad punktitoojad olid hoopis tempod. See näitab ühtsust ja ta on ohtlik igast tsoonist ja eelkõige on Poola väga tugev relv mitmekesine variatiivne serv. Ja võib-olla siis, et Brasiilia, et kuna enne turniiri nad ei olnud parimas hoos ja kuidagi ei saanud oma käima, siis võib-olla selle koha pealt võiks nagu olla [üllatus]. Aga jällegi, kui me mõtleme, kas siis võrkpalliriik Brasiilia nelja hulgas on üllatus, siis kindlasti ei ole. Kui vaadata, kes seal mängivad, siis ikkagi tegelikult on sarnane koosseis mänginud juba pikemat aega, seal on toimunud niisugune põhimõtteline sidemängijate vahetus, aga kõik ülejäänud tegelikult on ikkagi teada ja kokku mänginud kuuik. Kui niimoodi ükshaaval lahata, siis tegelikult ikkagi ei ole need riigid üllatus. Kõik on ikkagi suured võrkpallimaad. Kindlasti riigi kui sellise jaoks üllatus ja ületus, ma ütleks, on kindlasti Sloveenia, nende endi jaoks. Aga jälle – vaadates, mis vastaseid nad alistama pidid, siis ma ei ütleks, et see on üllatus."

Mis mängu Sloveenia mängib Gheorghe Cretsu käe all, kes on pikaaegne olnud Eesti koondise peatreener, kas see võrkpall on kuidagi seostatav meile ka sellega, mida meie oleme kogenud? "Eks Cretul on omad äratuntavad asjad kindlasti ja on ka kindlasti sarnasusi, aga tegelikult on Sloveenia näol hetkel tegemist ju ikkagi väga kogenud võistkonnaga," mõtiskles Vassiljev. "Nende kolm liidrit on ikkagi juba 35+. Selles mõttes on selles võistkonnas on sisu ja sügavust päris palju. Ma ütlekski, et Sloveenia mäng vaata et kõige rohkem sõltub diagonaalründajast Toncek Šternist, et kuidas tema suudab ennast vedada. Tegelikult on ta suutnud seda täitsa okeilt, nüüd viimane mäng oli see, kus temal oli nõrkusekoht, aga samas suutsid nad koosseisu ära lappida ja ilma temata ka selle võidu võtta. Aga ma arvan, et sellest võib-olla siin edaspidi poolfinaalis on ikkagi Šterni seal väljakul vaja ja head Šterni väljakul vaja, et edu saavutada."