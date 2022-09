Ram ja Salisbury said USA lahtistel hakkama harvanähtava saavutusega

Finaalis alistasid kõrgeimat paigutust omanud Ram ja Salisbury 7:6 (4), 7:5 teisena asetatud hollandlase Wesley Koolhofi ja briti Neal Skupski.

Ram ja Salisbury on profitenniseajastul ehk alates 1968. aastast alles teine duo, kes suutnud USA lahtistel kahel järjestikul aastal karika võita. Esimesena said sellega hakkama Todd Woodbridge ja Mark Woodforde aastatel 1995 ja 1996.

Ühtlasi oli see profitenniseajastul seitsmes kord, kui USA lahtiste finaalis on vastamisi olnud kaks kõrgema paigutusega paari, viimati juhtus see aga 17 aastat tagasi.

Meeste paarismängu maailma edetabelis esikohal olev Salisbury on nüüd New Yorgis võitnud 17 matši järjest – mullu triumfeeris ta seal lisaks paarismängule ka segapaarismängus koos Desirae Krawczykuga.

Ühtekokku on Salisburyl nüüd viis slämmivõitu – kolm paaris- ja kaks segapaarismängus. Täpselt sama palju võite on ka Ramil. Paarismängus on nad kõik võidud saanud koos, segapaarismängus sai Salisbury mõlemad võidud Krawczykuga ja Ram Barbora Krejcikovaga.