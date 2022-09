Eesti judoka tuli veteranide vanuseklassis maailmameistriks

Endine Eesti judokoondislane Mettis alistas MM-i käigus kindlalt kõik vastased. "Võistlus läks väga hästi, varasemad kogemused olid abiks ja ettevalmistus hea. Vastastest tähtsaim oli kolmanda ringi vastane Gurban Mammadli, kes maadles väga hea tehnikaga ning tema vastu tuli mul anda endast 100 protsenti," kommenteeris 32-aastane Mettis.

Mettis võitis esimese kohtumise Gruusia judoka Nodar Andguladze ja teise kohtumise sakslase Artur Vartanjani vastu kindlalt ippon'iga. Kolmandas ringis kohtus ta aser Gurban Mammadliga, kelle Eesti judoka võitis waza-ari väärilise heitega. Neljandaks vastaseks oli Suurbritannia judoka Terry Dixoni, kelle Mettis alistas taas ippon'iga.

Eesti veteranide judokoondis tänavusel MM-il oli läbi aegade suurim, kokku esindas Eestit seitse sportlast, kelle seas on esmakordselt ka kaks naist.

Mettis alustas judotreeninguid seitsmeaastaselt Tartu DO spordiklubis. Eesti judokoondisesse kuulus ta aastast 2009, kus teda on juhendanud teiste treenerite seas ka olümpia pronks Aleksei Budõlin. Mettis on mitmekordne Eesti meister judos ning ta on võitnud medaleid mitmetel tiitlivõistlustel.