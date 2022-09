Läti ja Venemaa kodakondsusega võimleja otsustas Läti esindamisest loobuda

Jelizaveta Polstjanaja keeldus Venemaa kodakondsusest loobumast. Läti Võimlemisliit (GFL) otsustas sellepeale, et ta võib siiski Lätit esindada, kuid peab selleks oma osalemist ise rahastama, kirjutab portaal insidethegames.

Asja arutamiseks kutsuti kokku GFL-i juhatuse erakorraline koosolek pärast seda, kui Polstjanaja väitis, et teda ei valitud Venemaa kodakondsuse tõttu iluvõimlemise maailmameistrivõistlustele.

Polstjanaja süüdistas Läti Olümpiakomiteed (LOK), kuid LOK teatas, et pole võimlejale topeltkodakondsuse osas ultimaatumit esitanud.

Läti olümpiaüksus, mis kontrollib sportlaste rahastamist riigieelarvest, ei saa aga seaduse kohaselt rahastada sportlasi, kellel on topeltkodakondsus Venemaalt.

GFL-i juhatus otsustas, et Polstjanaja võib Läti eest võistelda, kuid ta peab oma osalust ise rahastama. GFL teavitas Polstjanajat otsusest ja ütles, et sportlasel on vastamiseks aega nädal.

Polstjanaja otsustas Lätist lahkuda ning mitte neid võistlustel esindada.

Polstjanaja, kes on sündinud Lätis, kuid vanemad on Vene päritolu, ütles Match TV-le, et ei kavatse enam Läti eest võistelda.

19-aastane naine läks Venemaale ega kavatse osaleda MM-ile eelneval Läti koondise treeningul 16. augustil. Läti koondise esindamisest loobumise põhjus ei puudutanud rahastamist, vaid pigem tahtmist mitte selle riigi eest võistelda.