Venemaa Jalgpalliliit kinnitas sõprusmängud Iraani ja Kõrgõzstaniga

Venemaa Jalgpalliliit (RFU) teatas, et nende meeste rahvuskoondis mängib sõpruskohtumistes Kõrgõzstani ja Iraaniga.

Venemaa võistleb Kõrgõzstaniga esimest korda 25. septembril Biškekis Dolon Omurzakovi staadionil ning novembris on plaanitud mäng Iraaniga.

Juba kavandatakse ka kolmandat sõprusmängu, teatas RFU.

FIFA on öelnud, et riiklikud liidud peavad esitama matšide jaoks vajalikud dokumendid, et maailma edetabelisse punkte saada.

Venemaa sai pärast sissetungi Ukrainasse FIFA ja UEFA poolt rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelu.

See tähendas, et Venemaa ei saanud mängida veel sel aastal Kataris peetava meeste jalgpall MM-i kvalifikatsioonimänge. Lisaks eemaldati naiste koondis UEFA naiste Euroopa meistrivõistlustelt.

Kõrgõzstan on Venemaa liitlane ning lisaks arendatakse diplomaatilisi suhteid Iraaniga.

FIFA-le esitati selle aasta alguses üleskutse takistada Iraanil osalemine 2022. aasta MM-il Kataris, kuna sotsiaalmeedias ilmusid videod, mis näitasid, et naised ei pääsenud staadionile mängus Liibanoni vastu.

Iraan siiski mängib B-alagrupis Inglismaa, USA ja Walesiga.