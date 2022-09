Chelsea leidis ööpäevaga Tuchelile asenduse

47-aastane Potter sõlmis Chelseaga viieaastase lepingu. "Ma olen uskumatult uhke ja põnevil. Ootan mängijatega kohtumist ja algavat koostööd ning soovin luua meeskonna, mille üle fännid võivad uhked olla. Samuti soovin avaldada siirast tänu Brighton & Hove Albionile, kes mulle selle võimaluse andis, ning eriti Tony Bloomile ja kõigile mängijatele, töötajatele ja fännidele selle toetuse eest, mida nad mulle Brightonis veedetud aja jooksul näitasid," sõnas Potter klubi kodulehele.

Chelsea esimees Todd Boehly ütles, et Potter on ennast Inglismaa kõrgliigas tõestanud treener. "Ta pole mitte ainult äärmiselt andekas väljakul, vaid tal on ka oskusi ja võimeid, mis ulatuvad väljapoole väljakut. Need oskused aitavad tal teha Chelseast veelgi edukama klubi."

Potter alustas oma treenerikarjääri 2011. aastal, kui temast sai toona Rootsi tugevuselt neljandas liigas mänginud Östersundi peatreener. Järgneva seitsme aasta jooksul viis Potter Östersundi esimest korda klubi ajaloos Rootsi kõrgliigasse, võitis 2017. aastal Rootsi karikavõistlused ning aitas klubi Euroopa liiga põhiturniirile.

2018. aastal sai Potterist Swansea City peatreener, ent aasta hiljem määrati ta Chris Hughtoni vallandamise järel Brighton & Hove Albioni juhendajaks. Eelmisel hooajal saavutas Brighton Inglismaa kõrgliigas üheksanda koha, mis on klubi ajaloo parim tulemus.