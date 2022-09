Paide Linnameeskonnaga liitus Senegali ründaja

Järvamaa esindusklubiga kolme ja poole aastase lepingu sõlminud Gomis liitub Paidega Senegali Cayor Foot akadeemiast. Tänavuse aasta alguses mängis ta ka Gambia meistriliiga meeskonnas Wallidan FC.

"Sõlmitud leping teeb mind väga õnnelikuks," lausus Gomis Paide kodulehele ja lisas, et soovib pälvitud usalduse eest klubile tasuda väravatega. "Olen tugev ja füüsiline mängija ning pean kaitsemängu olulisimaks osaks rünnakut. Just sellest soovingi alustada."

"Meeskonnas on mind ees ootamas mitmed mu vennad Senegalist ja Gambiast, kellele toetudes suudan kindlasti kiiresti sisse elada ning hakata väravaid lööma. Ootan juba kannatamatult Paide fännide ette astumist ning loodan, et kirjutame üheskoos vägeva eduloo!"

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Gomisel head eeldused Euroopa jalgpallis läbi lüüa. "Ta toob meile juurde füüsilist võimsust, kiirust ning heale ründajale omast väravavaistu," rääkis Kams. "Teeme kõik endast oleneva, et ta võimalikult kiiresti meeskonda sulandada ning et tema kohanemine toimuks sujuvalt."

Linnameeskonna hooaeg jätkub juba sel laupäeval 10. septembril, kui Pärnu rannastaadionil minnakse kell 19.30 vastamisi sealse Vaprusega.