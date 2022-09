Kristjan Ilves: tahan, et minu karjääri jääks kaunistama mõni medal

Eelmisel talvel oma karjääri parima hooaja teinud kahevõistleja Kristjan Ilves on viimastel kuudel valmistunud novembris algavaks hooajaks. Mullu MK-sarja üldarvestuses viiendana lõpetanud ja Pekingi olümpiamängudel koroonaviiruse kiuste esikümnesse murdnud Ilves rääkis ERR-ile, et järgnevatel aastatel kavatseb ta MK-sarja asemel rohkem tiitlivõistlustele keskenduda.

Kristjan, oled õige mitu kuud tööd teinud, kuidas sa lühidalt viimaseid kuid iseloomustaksid?

Treeningute poolest oli raske suvi. Kindlasti oleme palju murdmaale panustanud, et seda natukene järele aidata, aga samas oleme üritanud ka hüppamist kaasas hoida.

Esimesed kolm kuud tundsin, et trennid olid füüsiliselt väga väsitavad, aga nüüd augustis ja septembris tunnen, et keha on taastumas ja hüppemäel hakkavad parimad hüpped välja tulema. Stabiilsuse olen ka vaikselt üles leidnud. Eks iga aastaga üritan kuskilt natukene juurde panna, aga pingutust tuleb ka natukene piirata, et sellega väga hulluks ei läheks.

Mis see nõks on, mida sa täpsemalt otsid? Sportlased soovivad alati hooaegade vahel paremaks saada, aga midagi kindlat selles pole.

Minu jaoks algab see hüppemäel, et seal oma stabiilsust hoida. Keha peab alati olema samas konditsioonis - piisavalt paindlik ja plahvatuslik. Suusarajal olen kõige rohkem üritanud tehnikat parandada, sest näen, et sellega on mul palju arenemisruumi.

Kokkuvõttes on see tunde pealt tegemine. Kui kevadel plaane tegime, siis oli väga kindlalt selge, et me ei hakka midagi totaalselt muutma, vaid üritame pigem treeneri ja enda tunnetuse pealt mõned asjad juurde panna või siis ära võtta.

Kahevõistluse murdmaasõit - kas see on tänapäeval vastupidavuse peale või pigem sprindisõit?

Minu jaoks on see ikkagi vastupidavuse peale, kuigi 10 kilomeetrit on täpselt vahepealne distants. Kui ma võtan nii, et ma pole füüsiliste eelduste poolest suusatamiseks meeletu talent, siis on 10 kilomeetrit piisav. Kahevõistlust vastupidavusspordiks kutsuda on väga õigustatud. Samas on kahevõistlus ju ka seepärast äge, et sa ei pea olema meeletult hea ainult ühel alal, vaid ikkagi kombineeritult maailma parim.

Uue hooaja alguseni on veel aega. Võrreldes eelmise aastaga, mis sa tahaksid, et läheks teistmoodi?

Eks kindlasti seda, et ma hooaja keskel haigeks ei jääks. See on peamine eesmärk, et pääseksin ilusti starti. Kindlasti saan veel paremat stabiilsust leida ning võib-olla reisimise ja ettevalmistuse osas midagi muuta, aga üldiselt näitas eelmine hooaeg, et minu hüppamine oli stabiilne ja suusasõit astus sammu edasi. Kõige rohkem soovin seda väikest arengut jätkata.

Kui pakutaks sulle hooaja alguses palju esikolmiku kohti, aga vähe võite või palju võite, aga rohkem esiviisiku kohti, siis kumma valiku sa võtaksid?

Loomulikult tundub võitmine väga ahvatlev, aga jäädes realistlikuks, Jarl (neli aastat järjest MK-sarja üldvõitjaks tulnud Jarl Magnus Riiber - toim) on meie ala supertalent. Teda ausas võistluses võita ehk kui tal mõlemad alad õnnestuvad, on praktiliselt võimatu. Sellises olukorras ma pigem võtaksin pidevad pjedestaalikohad, sest see lihtsalt tundub realistlikum.

Pressikonverentsil ütlesid, et algaval hooajal on MM sinu jaoks natukene tähtsam kui MK-sari. Miks?

Kui on tiitlivõistluste aasta, siis peaks tiitlivõistlus olema kõige tähtsamal kohal. Järgmine aasta, kui tiitlivõistlust pole, siis panustan täiega MK-sarjale. Olen seda ala üheksa-kümme aastat teinud ja iga MK-etapp on mulle küll väga tähtis, aga samuti tahan, et minu karjääri jääks kaunistama mõni medal. 2023., 2025. ja 2026. aastal panen kogu oma rõhu tiitlivõistlustele.