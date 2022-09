Alaliit võttis Liivakult värava, klubilt võidu ja andis vastasele

Iirimaa jalgpalliliit tühistas Frank Liivaku koduklubi Sligo Roversi 29. augusti 2:0 võidu ja ühes sellega eestlase värava Dundalki üle ning määras neile 0:3 kaotuse mängukeelu all olnud palluri kasutamise eest.

Iirimaa vutiliit leidis, et Dundalki vastu põhikoosseisu kuulunud ja 58 minutit mänginud poolkaitsja Adam McDonnel oleks pidanud selle matši vahele jätma. Sligo tunnistas, et nad on otsuses sügavalt pettunud, sest alaliit oli neid varustanud vale infoga, vahendab Soccernet.ee.

McDonnel oli oma hooaja kaheksanda kollase kaardi teeninud 14. augusti kaotusmängus St Patrick'si vastu. Ta mängis ka 19. augusti 2:3 kaotusmängus Finn Harpsiga, enne kui osales saatuslikus matšis Dundalkiga.

Ootamatult kaotusest võiduks pööratud mäng muutis Dundalki tabeliseisu väga heaks: kui enne oldi 50 punktiga kolmandal kohal, siis nüüd tõusti 53 silmaga Derry Cityst mööda liidri Shamrock Roversi selja taha. Mullune pronks Sligo jäi küll viiendale kohale, aga vahe kolmanda kohaga kärises nüüd juba 14 punktile, mis sisuliselt kustutas nende uue hooaja eurolootuse, kuivõrd karikasarjast ollakse juba välja kukkunud.

