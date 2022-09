Spordinädala avaüritus kutsub koolinoori heategevuse nimel jooksma

Reedel, 23. septembril toimub Eesti suurim koolinoorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis ühtlasi avab EOK spordinädala. Osalema on oodatud 5.-9. klassi õpilased, kes jooksul osalemisega annavad panuse liikumisvõime kaotanud laste heaks.

"Teatejooksul on oluline osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitata. Teatejooksu ja laiemalt ka spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, ning seeläbi populariseerida sportlikke eluviise," ütles teatejooksu eestvedaja Erik Pallase. "Lisaks annab teatejooks panuse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks. See omakorda õpetab noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust," lisas Pallase.

Tänavu juba 17. korda toimuval teatejooksul saab osaleda 28 erinevas paigas üle Eesti. Jooks toimub kaheksaliikmeliste võistkondadena, kus iga jooksja peab läbima 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Iga kool saab välja panna piiramatul arvul kaheksaliikmelisi võistkondi. Teatejooksule annavad erinevates paikades üle Eesti avapaugu ka spordinädala patroonid kultuuriminister Piret Hartman, näitleja ja laulja Kristel Aaslaid, EOK sportlaskomisjoni liige Saskia Alusalu, stilist ja saatejuht Ženja Fokin ning Eesti muusik ja tiktokker Artjom Savitski.

Osalema on oodatud 5.-9. klassi õpilased ning osavõtt on kõigile tasuta. Teatejooksule registreerimine on avatud kuni 13.09.2022 kodulehel.