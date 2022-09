Tänavusel Tallinna Maratonil on osalejaid 69 riigist

Sel nädalavahetusel ootab ees Eesti suurim jooksuüritus, Tallinna maraton, kus lisaks paljudele tippjooksjatele on starti asumas ka tuhandeid harrastajaid. Osavõtjate geograafiagi on tänavu väga lai, nimelt on osalejaid 69 riigist.

Kõige kadestamisväärsema rinnanumbriga 1000 asub starti Janek Kasela. Tundub, et numbriloos on olnud sel aastal õiglane, sest Kasela on mõni aasta tagasi pälvinud ka Jõgevamaa sportlikuma perekonna tiitli. Loomulikult mitte ainuisikuliselt, vaid ikka koos ülejäänud pereliikmetega, kirjutab Marathon100.com.

Numbrit 777 kannab Darren Cox ning 999 Jennifer Suzanne Mitchell. Kõige rohkem, tervelt 20, on stardis Martineid. Nende ülekaal on muljetavaldav, Markosid tuleb rajale 16 ning Marguseid 15.

Kõige popimad naismaratoonarid on Tallinnas pühapäeval Kadrid ja Liinad, keda on hetkel protokollis kuus.

Kõige suuremate kogemustega maratoonar on Tallinnas Rene Hjorth Olsen, kes on läbinud enam kui 1000 maratoni. Temast rohkem on viimastel andmetel maratone kogu maailmas läbinud vaid mõnikümmend harrastajat.

Rohkearvulise Soome osalejaskonna seast torkab silma mitmeid tuttavaid nimesid, toome siin välja kaks. Annemari Kiekara, kel vanust täpselt 45 aastat, on tänavu maratoni jooksnud ajaga 2.39.46, tema isiklik rekord 2.35.12 pärineb 22 aasta tagant Bostonist.

Teine Soome jooksja, kelle võib stardiprotokollist välja tuua; on Marko Halmeenpää, kes on sealse 100 maratoni klubi liige – tema kontol on enam kui 700 täispikka maratoni!

Loomulikult leiab stardist ka suure osa Eesti 100 maratoni klubi liikmetest ning on ka neid, kes on oma järjekordse verstaposti just nimelt Tallinna maratoniks ajatanud. Marathon100 andmetel jõuab Tallinnas oma 300. maratonini Meelis Koskaru ning 100. Olev Vahemaa.

Oma esimesele maratonile on minemas Eesti riigi IT-juht Luukas Kristjan Ilves, president Toomas Hendrik Ilvese poeg. Maratonidebüüdi teeb ka endine laskesuusataja Kalev Ermits, kellelt võib kahtlemata oodata kolmest tunnist paremat tulemust. Läbis ta ju augusti alguses poolmaratoni ajaga 1.20.28.

Rajale on minemas ka mitmeid teistel aladel silma paistnud harrastussportlasi. Nii on stardis Vanemuise draamajuht Tiit Palu, tuntud rännumees Mart Reimann, Rally Estonia üks peakorraldajatest Tarmo Hõbe, Eesti filmilavastaja ja produtsent Jaak Kilmi, dirigent ja EMTA professor Toomas Vavilov, aastaid siinses male-elus kandvat rolli mänginud Hendrik Olde, Džomolungmal 8550 meetri kõrgusele tõusnud Ivar Lai, endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, mustkunstnik Jürgen Veber ja mitmed teised.

Poolmaratoni stardiprotokollist leiame Jüri Jaansoni, olümpiamängudel Eestile medali toonud sõudja. Ent 21,1 km on jõukohane ka neile, kes olümpiamängudel käinud ei ole, stardis on ka näiteks kirjanik Eia Uus.

10 km distantsil on osalemas mitmed Tallinna abilinnapead: Vadim Belobrovtsev, Vladimir Svet, Joosep Vimm ja Tanel Kiik. Sportlikku eeskuju näitavad ka näitleja Elina Pähklimägi, endine minister Riina Solman, spordiajakirjanikud Tarmo Tiisler ja Raivo Rimm, raadio saatejuht Andi Raig.

Osavõtjad on väga erineva taustaga ja erinevatest riikidest ja väga erineva keeletaustaga, mistõttu tuleb jooksurajal eeskätt mõistvalt suhtuda. Ent millistest riikidest osavõtjad pärit on? Toome siinkohal ära Tallinna maratoni laia osavõtugeograafiat iseloomustava nimekirja: Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Austria, Belgia, Bulgaaria, Colombia, Ecuador, Eesti, Etioopia, Fidži, Filipiinid, Gruusia, Hiina, Hispaania, Holland, Iirimaa, Israel, India, Indoneesia, Island, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kasahstan, Keenia, Kõrgõzstan, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea, Luksemburg, Malta, Maroko, Mehhiko, Moldova, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeeria, Norra, Pakistan, Puerto Rico, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suriname, Šveits, Taani, Tai, Taiwan, Tšehhi, Türgi, Ühendkuningriik, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa, Vietnam.