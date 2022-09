Kovac lõpetas Teemantliiga hooaja kõigi aegade teise tulemusega

Kovacs sai teisel katsel kirja 23.23. Kõigi aegade edetabelis tõusis ta sellega teiseks, temast rohkem on suutnud vaid maailmarekordimees Ryan Crouser, kes Zürichis pidi tunnistama koondisekaaslase paremust.

"See on ülihea tunne, et olen lõpuks 23 meetri mees, aga tean, et olen veel enamaks võimeline," ütles Kovacs. "Tean, et ka Ryan on võimeline veelgi kaugemale tõukama, nii et pean järgmisel aastal parem olema. Minu eesmärk on tõugata 23.50."

Tänavu esimese MM-kulla võitnud valitsev olümpiavõitja Crouser oli Zürichis 22.74-ga teine ja kolmanda koha sai uusmeremaalane Tom Walsh tulemusega 21.90.

Kovacsile on see teine esikoht Teemantliiga üldarvestuses. Esimest korda sai ta Teemantliiga üldvõidu seitse aastat tagasi.

Lisaks meeste kuulitõukele selgus finaaletapi avapäeval veel viiel alal üldvõitja. Naiste kuulitõukes võidutses 20.19-ga valitsev maailmameister, ameeriklanna Chase Ealey, kes teenis ka Teemantliiga üldarvestuses esikoha.

Teemantliiga finaaletapi tõttu mesinädalad edasi lükanud olümpiavõitja Gianmarco Tamberi püstitas hooaja tippmargi 2.34 ja teenis ka Teemantliiga üldvõidu.

Naiste teivashüppes sai üldvõidu austraallanna Nina Kennedy, 5000 m jooksudes triumfeerisid Keenia jooksjad – naistest oli parim Beatrice Chebet ja meestest Nicholas Kipkorir.