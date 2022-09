TÄNA KUULA OTSE & BLOGI | Eesti kohtub EM-il Kreeka ja Antetokounmpoga

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel mängib Eesti koondis viimase mängu Kreeka vastu, kelle liider on NBA staar Giannis Antetokounmpo. Kohtumine algab kell 18.00. Mängu käiku saab jälgida otseblogi vahendusel ning kell 18.25 algab otseülekanne Vikerraadios.

EM-i avamängus kaotas Eesti koondis 62:83 Itaaliale. Seejärel saadi kaks väga nappi ja rasket kaotust Ukrainale (73:74) ning Horvaatiale (70:73).

Eesti paikneb C-alagrupis viie punktiga viiendal kohal Suurbritannia ees. Paraku ei ole enam meie meestel võimalik edasi pääseda, olenemata mängu tulemusest Kreekaga.

Kreeka on kaheksa punktiga alagrupiliider ning nad edestavad teist kohta hoidvat Ukrainat ühe punktiga. Kreeka võitis turniiri avamängus 89:85 Horvaatiat. Teisena alistati 85:81 Itaalia ning kolmandas mängus oldi 93:77 üle Suurbritanniast. Neljandas kohtumises võideti 99:79 Ukrainat.

Kreeka liider Giannis Antetokounmpo on keskmiselt ühes mängus visanud 31 punkti, võtnud 10,3 lauapalli ja andnud 3,7 resultatiivset söötu. Tyler Dorsey on keskmiselt panustanud 17 punkti, võtnud 2,3 lauda ja andnud 1,8 resultatiivset söötu ühe mängu kohta.

Eestlaste parim on olnud Maik-Kalev Kotsar, kes on keskmiselt visanud 13,8 punkti, võtnud kuus lauapalli ja andnud 1,8 resultatiivset söötu ühe mängu kohta. Henri Drelli arvel on keskmiselt 10,8 punkti, neli lauapalli ja 1,8 resultatiivset söötu ühe mängu kohta.