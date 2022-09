Käsipalli meistriliiga põnev mänguõhtu lõppes võõrustajate võitudega

Mistra ja Viljandi vahelises kohtumises nägi tõelist põnevuslahingut. Mängu alguseks panid mõlemad võistkonnad kõva tempo peale, kuid ohtra jooksmisega kaasnes ka palju pallikaotusi ning esimestel hetkedel skooriga ei hiilatud. Marko Slastinovski tegi Mistra poolelt 13. minutil õnnestunud kiirrünnakust seisuks 4:4. Järgneval perioodil suutis küll Viljandi hetkeks mõne tabamusega peale rebida, kuid võõrustajatel oli siiski jõudu, et järgi tulla ning garderoobi mindi seisult 10:11 koduvõistkonna kahjuks.

Teise poolaja algus kulges võrdsete lahingus ning Armis Priskuse tõrjutud karistusviske särasid tablool numbrid 14:14. Perioodi keskpaigas skooriti kordamööda ja kumbki tiim üheväravalisest edust rohkemat ei saavutanud, mis ennustas lõpuhetkedeks tõeliselt pingsat võitlust.

58. minutil viskas Serhii Orlovskyi Mistra ühega peale, kuid kohe selle järel tõi Ott Varik taas Viljandile tabloole viiginumbrid 24:24. 30 sekundit enne lõppu skooris taas Slastinovski, järgnenud kaitsefaasis meelitas Martin Nerut vastastelt välja otsajooksu ning koduvõistkond sai hooaja esimeses kohtumises võidunumbritega 25:24 juubeldada.

Mängu resultatiivseimad olid Mistra poolelt Vladyslav Naumenko kaheksa ja Marko Slastinovski seitsme väravaga. Viljandi poolt tabasid Hendrik Koks üheksal ning Ott Varik seitsmel korra. Järgmises voorus kohtuvad tänased võõrustajad võõrsil Põlva Servitiga ning Viljandi võtab kodus vastu HC Kehra.

HC Kehrale otsustas mängu saatuse vanameistri hiilgav esitus

Esimesed minutid möödusid hooaja algusele kohaselt rabedalt ning pallkaotusi tuli mõlemalt poolt. Siim Normak tegi mängu alguseks kaks ilusat tõrjet, kuid Danil Gumianov viis HC Tallinna siiski 10. minutil karistusviskest 5:4 ette. Kehra tundis alguses selgelt puudust oma kahest liidermängijast, kui sõjaväe kohutuse tõttu ei saanud platsile saata David Mamporiat ja Silver-Sergio Kreegimaad.

Kuigi järgnevalt sai HC Tallinn korra isegi kolme väravaga peale, siis 18. minutil tõi Sigmar Seermann Kehra poolelt taas tabloole viiginumbrid 9:9. Poolaja lõpus oli Kehra kergelt domineerivam poole ning vahepeal saadi ka kolme väravaga ette. Siiski suutis Tallinn vastaste pallikaotuste järel vahet vähendada ja garderoobi mindi seisult 16:15.

Teine poolaeg algas kordamööda skoorides ja 38. minutil tõi Volodymyr Shcherban, kellele see oli sel hetkel juba kaheksandaks väravaks, tabloole seisuks 21:22 Tallinna poolt vaadates. Kuid siis andis kehralastele jõudu väravasse tulnud 42-aastane Hannes Hapsalo, kes publiku reaktsiooni järgi on Kehras kohaliku legendi staatuses olev väravavaht. Puuriluku mitme hiilgava tõrje järel suutis Kehra mõne väravaga ette rebida ja seda edu enam käest ei antudki. Kehralaste võidule pani pitseri Anton Barouski värav 10 sekundit enne lõppu ning võõrustajad jäid lõpuks peale 33:28.

Mängu resultatiivseimaks oli Kehra poolelt seitsme väravaga Sigmar Seermann ja Tallinnal Shcherban kümne tabamusega. Võõrustajad kohtuvad järgmises voorus HC Viljandiga ning HC Tallinn läheb vastamisi SK Tapa/N.R Energyga.

Eesti käsipalli meistriliiga esimene voor:

06.09 19.00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy - Põlva Serviti 22:32

07.09 19.00 Aruküla Spordihoone Mistra - Viljandi HC 25:24

07.09 19.00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn 33:28