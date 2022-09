GP3 klassi maailmameister Lauri: suurem eesmärk on GP1 maailmameistritiitel

Eelmisel nädalavahetusel Ungaris toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel jetispordis tuli SKI Junior GP3 klassis maailmameistriks 13-aastane Tallinna Inglise kolledži õpilane Ander-Hubert Lauri. Noorel talendikal sportlasel on tulevikus kõrged eesmärgid.

Eesti jetisportlastel jäi selja taha edukas nädalavahetus, kui Ungaris peetud Euroopa meistrivõistluste sarja viimasel etapil ning juunioride maailmameistrivõistlustel võitsid eestlased kokku koguni 14 medalit.

Varasemalt on Lauri nooremas vanuseklassis võitnud maailmameistritiitli suisa neljal korral, kuid nüüd tegi ta võiduka debüüdi endast vanemate konkurentide seas. Sel aastal kuulutas rahvusvaheline veemoto föderatsioon Lauri teist korda ka aasta parimaks noorsportlaseks, kuid jetisport ole ainus ala, millega noorele talendile tegeleda meeldib.

"Ma teen trenni tavaliselt pärast kooli. Ma mängin väga palju ka jäähokit. Väga suured eesmärgid on GP1 maailmameistritiitel. See on kõige suurem klass püstise jeti jaoks. Samuti tahaks tiitleid veel koju tuua. Näeme, mis tulevikus veel juhtub," sõnas Ander-Hubert Lauri.

Juunioride MM-iga samal ajal peeti Ungaris ka Euroopa meistrivõistluste viimane etapp, kus parimad selgitati välja kümnes võistlusklassis. 200 sportlase konkurentsis oli võistlustules 19 eestlast. Sarja kokkuvõttes võitis Eesti rekordilised 13 medalit, millest neli olid kuldsed. Esimest korda ajaloos teenis Eesti ka Euroopa rahvuste karika, mis antakse igal hooajal välja kõige edukamale riigile.