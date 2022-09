Eestlaste abil Venemaa klubisse siirdunud norralane visati koondisest välja

Norra jalgpalliliit teatas, et 26-aastane poolkaitsja Mathias Normann jääb Rahvuste liiga mängudest Sloveenia ja Serbiaga eemale, sest sõlmis hiljuti lepingu Venemaa klubi Moskva Dinamoga. Endiste Eesti jalgpallikoondislaste poolt juhitud spordiagentuur aitas Normannil Venemaale siirduda.

Normanni mängijaõigused on alates 2018. aastast kuulunud Rostovile. Eelmisel hooajal laenulepingu alusel Inglismaal Norwich Citys mänginud Normann naasis Venemaale ning sai selgeks, et tema uus tööandja on Moskva Dinamo, vahendab Soccernet.ee.

"Põhimõtteliselt ei ole jalgpalliliidul midagi öelda mängijate klubivaliku kohta, aga praegu oleme erakordses olukorras," lausus Norra jalgpalliliidu president Lise Klaveness.

"Enamik välismaalasi lahkus Venemaalt veebruaris pärast nende sissetungi Ukrainasse. Venemaa koondis ja selle riigi klubid on saanud FIFA-lt ja UEFA-lt võistluskeelud. Mina ja peatreener Stale Solbakken leppisime kokku, et Normann ei saa Norra koondist esindada," lisas alaliidu juht.

Normanni üleminekule aitas seejuures kaasa agentuur Nesta Sport Group, mida veavad 89 korda Eesti koondises mänginud Andrei Stepanov ning Eesti eest 13 mängu ja kaks väravat kirja saanud Jevgeni Novikov.