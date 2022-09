Barcelona on lähedal jalgpalliajaloo suurimale üleminekule

Sky Sports kirjutab, et Barcelona on Manchester Cityga ülemineku üksikasjade osas kokkuleppele jõudnud. City lükkas suvel mitmel korral Barcelona pakkumised tagasi, kuid nüüdseks on City Hispaania tippklubi pingutustele järele andmas ja väidetavalt on ülemineku summaks 350 000 naelsterlingi ehk veidi üle 400 000 euro.

Juhul kui Inglismaa meedias ringlev summa vastab tõele, oleks tegemist naiste jalgpalli kõigi aegade kalleima üleminekuga. Praegune rekord kuulub Londoni Chelseale, kes maksis kaks aastat tagasi Wolfsburgile Taani koondislase Pernille Harderi eest 348 000 eurot. Barcelonas ootab Walshi koondisekaaslane Lucy Bronze, kes liitus valitseva Hispaania meistriga enne EM-finaalturniiri.

Suvel EM-i finaali parimaks mängijaks valitud Walsh debüteeris City värvides 2014. aastal ning on kaheksa aasta jooksul teinud kaasas 211 kohtumises ja löönud üheksa väravat. Inglismaa koondise eest jooksis ta esimest korda väljakule 2017. aastal ja kokku on ta rahvuskoondist esindanud 50. korral.

Hispaania kõrgliiga üleminekuaken sulgeb kolmapäeva õhtul.