Kõigi aegade üks parimaid naiskorvpallureid mängis karjääri viimase kohtumise

Seattle Storm kaotas WNBA poolfinaalseeria neljanda kohtumise 92:97 Las Vegas Acesile ning langes seeria kokkuvõttes 1:3 konkurentsist. 41-aastane Bird viskas oma karjääri viimases kohtumises kaheksa punkti, andis kaheksa korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike.

"Ma tean, et need pisarad ei näe välja nagu õnnepisarad, aga nendes on tegelikult väga palju õnne," sõnas Bird mängujärgsel pressikonverentsil.

WNBA ajaloos enim mänge ja kõige rohkem korvisööte andnud Bird tuli Stormiga neljal korral WNBA meistriks, valiti 13. korral WNBA tähtede mängule ning viiel korral hooaja sümboolsesse esiviisikusse.

Bird mängis ka Venemaa klubide Moskva Dinamo, Moskva Spartaki ja UMMC Jekaterinburgi eest ning tuli kokku viiel korral nii Euroliiga kui ka Venemaa kõrgliiga meistriks. Rahvuskoondisega võitis ameeriklanna olümpiamängudelt viis järjestikust kuldmedalit (2004–2020) ning neli MM-kulda ja ühe pronksmedali.

One of the greatest to ever do it. Happy retirement, Sue Bird! pic.twitter.com/aIKSQa5hzo