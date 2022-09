Noormeeste U-21 jalgpallikoondis saab uue peatreeneri

Lisaks kuuluvad koondise personali abitreener Igor Morozov, väravavahtide treener Aiko Orgla, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar, füsioterapeudid Martin Seeman ja Kristjan Mardo, arst Timo Rahnel ning mänedžer Even Laanemaa, vahendab Jalgpall.ee.

"Täname Romani tehtud töö eest ja soovime edu edaspidistes tegevustes," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild. "Meil on kindel nägemus sellest, kuidas soovime antud vanuseklassiga edasi minna ning praegu töötame selle nimel, et komplekteerida koondise personal järgmiseks valiktsükliks," lausus Kivisild.

U-21 koondist ootab sel aastal ees Balti turniir. 16. novembril kohtutakse kodus Leedu eakaaslastega. 18. novembril mängitakse võõrsil Lätiga ning 20. novembril võõrustab Leedu koondis lätlasi. Sellel turniiril on võistlustules mängijad sünniaastaga 2002 ja nooremad. Septembris toimub U-21 koondisel ka treeningkogunemine.