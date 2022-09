Siim Kiskonen oli Prantsusmaal taas võidukas

"35. kilomeetril saime peagrupist minema viiekesi ning hakkasime kohe ilusti tööle," rääkis Kiskonen. "Esialgu tegin ise päris palju tööd, sest mulle sobis, et sain eest ära meestega, kes tööd jaksavad ilusti teha ja kellel sprindijalga väga ei ole. Kasvatasime edu kiirelt minuti peale ja hoidsime seda," vahendab EJL.

"90. kilomeetril hakati peagrupis tööle ja meile jõuti juba 20 sekundi kaugusele. Peagrupp meid kätte siiski ei saanud, aga viis meest suutis sealt minema sõita ja meile järgi jõuda," jätkas Kiskonen.

"Minu kahjuks oli nende seas ka kaks kiire sprindijalaga meest. Mulle see olukord enam ei sobinud, et kümme meest on ees ja ma olen oma tiimist üksinda. Peagrupis oli mul veel kaheksa meeskonnakaaslast. Ütlesin seda ka teistele jooksikutele ja enam tööle ei läinud. Sellepeale hakkas ründamine pihta, sõitsime viiekesi eest ära ja hakkasime uuesti ilusti tööle. Viiemeheline grupp juba sobis mulle, et tööle hakata."

"Kuni viimase kümne kilomeetrini sõitsime ilusti koos, seejärel hakkas ründamine pihta ja koostöö lagunema. Ma võtsin oma taktikaks, et ma ise ei ründa kordagi ja proovin lõpusprindile asja jätta," rääkis Kiskonen. "Viimasele kilomeetrile tulime viiekesi. Veel 700 meetrit enne lõppu ründas üks sõitja, aga edutult. Seejärel jäime korraks passima ja mul tekkis hea võimalus teisi üllatada ja hakkasin 500 meetrit enne lõppu sprintima. Tundsin, et kõik peaks juba väga väsinud olema. Sain kohe vahe sisse ja suutsin seda õnneks lõpuni hoida."

2013. aastal on sama võistluse võitnud veel Martin Laas ning 2006. aastal pälvis Gert Jõeäär seal teise koha.