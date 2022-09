Kirill Tarassov jõudis XCE MK-etapil kümne parema hulka

Eelsõidus 11. aega näidanud Tarassov jõudis välja väikesesse finaali, kus lõpetas kolmandal positsioonil, mis andis kokkuvõttes kõrge seitsmenda koha. Seejuures oli eestlane veel alles eelmisel nädalal haige ja korralikult treenida ei saanud.

"Kuna ma jõudsin alles laupäeval võistluskeskusesse, siis ma midagi suurt ei oodanud. Ligi 3500 meetri peal oleksin tahtnud rohkem aega aklimatiseerumiseks," tõdes Tarassov. "Kvalifikatsiooni lõpetasin meie grupist eelviimasena ning kohe peale seda sain teada, et Joosep kukkus ja kahjuks enam sõita ei saa. 1/8-finaal oli lihtne - kohalikud jäid poole distantsi peal maha ja tulemuseks teine koht. 1/4-finaal oli juba palju pingelisem - väsimus oli juba sees ja konkurendid olid tugevamad. Stardist sain kohe teisele positsioonile ja niiviisi suutsin üle joone veereda poolfinaalidesse."

"Kahjuks oli poolfinaal sisuliselt kohe peale meie veerandfinaali ja ma ei jõudnud ratast puki pealegi panna, kui juba pidin starti minema," jätkas Tarassov. "Selleks ajaks olin juba nii kapsas, et aimasin siit miskit head ei saa tulla. Läksin peale taktikaga, et startides vaatan, kuidas jalg on ja otsustan seejärel, kas proovin edasi saada või jään viimaseks hoides jalgu väikese finaali jaoks. Paraku pidin peaaegu kohe kasutama teist varianti, kuna olin lihtsalt nii tühi. Pärast finišit kutsuti meid uuesti otse starti ja see oli mulle juba kolmas start järjest."

"Stardist minnes oli kohe näha, et need poisid, kes ei tulnud otse teisest sõitu starti, olid palju värskemad ja lihtsalt sõitsid eest ära. Õnneks õnnestus mul kvalifikatsiooni kolmandale mehele ära teha, kuna prantslane pingutas poolfinaalis minust palju rohkem ja tulemuseks seitsmes koht. Arvestades olusid, siis võib tulemusega väga rahule jääda."

MK-etapivõidu teenis sakslane Felix Klausmann, alistades suures finaalis Ecuadori ratturi Erick Fierro, mehhiklase Daniel Castillo Noyola ja kaasmaalase Stephan Mayeri. Naiste seas pääsesid esikolmikusse sakslanna Marion Fromberger, Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Mariske Strauss ja brasiillanna Marcela Lima Matos.

Järgmine MK-etapp toimub 10. septembril Prantsusmaal Pariisis.