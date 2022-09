Eesti jetisportlased teevad rekordiliselt edukat hooaega

Juunioride MM-il tegi oma debüüdi SKI Junior GP3.3 klassis Ander-Hubert Lauri. Varasemalt on Lauri tulnud nooremas vanuseklassis neljakordseks maailmameistriks, kuid sellel korral oli tegemist temast vanemate konkurentidega.

Ajasõit ebaõnnestus täielikult ja kaheksas aeg väga head stardikohta valida ei andnud. Esimeses sõidus oli Lauri stardiajastus suurepärane ja sõidust tuli kindel võit. Teises stardis hakkas Lauri jett stardisirgel hüppama ja esimesse pöördepoisse jõudis ta kolmandana. Sõidust samuti kolmas koht ja ennem viimast sõitu oli maailmameistriks võimalik tulla lausa kolmel sportlasel. Kes võidab sõidu saab ka MM-tiitli. Starti luges Lauri väga hästi ja läks kohe liidriks. Ruudulipu langedes ei olnud kohad vahetunud ja Ander-Hubert Lauri võitis oma viienda MM-tiitli. Hõbe ja pronks läksid ungarlastele Lajos Komonyile ja Csongor Jászaile.

"Algus oli väga rabe. Ajasõit ebaõnnestus täielikult. Käisin nõu küsimas, mida paremini teha sest start oli kõige tähtsam - rajal mööda saada kellestki oli väga keeruline. Esimene start õnnestus aga teine start läks jett hüppama. Kõik jäi viimase sõidu peale. Püüdsin külma närvi hoida ja start õnnestus. Sõitsin väikese vahe sisse ja edasi oli juba kontrollitud sõit, et vigu sisse ei tuleks," võttis Hubert võistluse kokku.

EM-sarja kokkuvõttes võitsid Eesti sportlased Ungarist kokku rekordilised 13 medalit, millest neli olid Euroopa meistritiitlid.

Mattias Reinaas oli EM-sarja edukaim sportlane, kes võitis Euroopa meistritiitli klassides SKI GP2 ja SKI GP3 ning tuli SKI GP1 klassis belglase Anthony Beernauti järel hõbemedalile.

Mattias Siimannil oli Ungari etapil küll tehnilisi probleeme ja parimaks kohaks etapil oli Runabout GP2 klassis kolmas koht aga sarja kokkuvõttes võitis ta Euroopa meistritiitlid klassides Runabout GP4 ja Runabout GP2.

Runabout Junior GP4 klassis võttis Ungari etapilt oma esimese etapivõidu Arti Mölter, kes EM-sarja kokkuvõttes sai hõbemedali. Terve sarja jooksul head sõitu näidanud ja Ungari etapil kolmandaks tulnud Karl Kesküla sai EM-sarjast pronksmedali. Euroopa meistriks tuli Petr Dryjak Tsehhist.

Oma kolmandat EM-hooaega kaasasõitev Henri Koppas sai sellel aastal korraliku hoo üles. Runabout GP4 klassis jäi Ungaris napilt etapivõit võtmata aga sarja kokkuvõttes andis see talle hõbemedali. SKI GP2 klassis tuli Koppas stabiilse sõiduga EM-sarja kokkuvõttes pronksmedalile.

Jasmiin Üpraus jõudis SKI Ladies GP1 klassi EM-tiitlile Ungaris väga lähedale aga rolli jäi ikkagi mängima Poola GP-l ühe sõidu katkestamine ja sealt saadud 0 punkti. Vaid kolme punktilise eduga läks EM-tiitel Prantsusmaale Virginie Moralesile, hõbemedal Jasmiin Üprausile ja pronks Janina Johannsonile Rootsist.

Runabout Ladies GP4 klassis näitasid läbi terve hooaja head kiirust Ester Rosin ja Carmen Roosmaa. Tšehhitar Nikola Dryakovale piisas ühest sõiduvõidust Ungaris, et kindlustada EM-tiitel, siis meie naistel käis hõbeda-pronksi duell viimase ringini. Vaid ühepunktilise eduga võitis EM-hõbeda Ester Rosin ja pronksmedal kuulus Carmen Roosmaale.

Euroopa meistrivõistluste raames anti edukaimale riigile välja Euroopa Rahvuste Karikas. Sellel hooaja suurimad konkurendid omavahel olid Ungari, Portugal ja Eesti. Eesti jetisportlaste suurepärased tulemused tagasid esimest korda ajaloo jooksul Euroopa Rahvuste Karika võidu Eestile.

"Jetisport on Eestis järjest kasvamas. Sportlasi, kes on huvitatud UIM-i tiitlivõistlustel osalema, tuleb järjest juurde. Sellest aastast on tulemas rekordaasta - hetkel on jetisportlaste poolt võidetud kokku 14 tiitlivõistluste medalit, neist viis Euroopa meistritiitlit ja üks maailmameistritiitel. Septembri keskel on ees ootamas veel MM-sarja II etapp Itaalias Olbias, kust võib oodata korralikku medalisadu. Meie sportlased on seal liidrid hetkel viies võistlusklassis," kommenteeris hooaega Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.