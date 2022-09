Rannajalgpallikoondis paneb eurohooajale punkti Itaalias

Rannakoondise peatreener Aleksei Galkin on koondise koosseisu nimetanud 12 mängijat, kellega alustati teekonda Itaaliasse Cagliarisse täna, 6. septembril. Euroliiga teisel etapil on Eesti esimeseks vastaseks Šveits, kellega kohtutakse 8. septembril kell 12 ning samal ajal päev hiljem minnakse vastamisi Prantsusmaaga. Teise etapi mängupäevadeks on ka 10. ja 11. september, kuid nendel päevadel peetavad vastasseisud sõltuvad tabeliseisudest pärast 8. ja 9. septembri mängupäevi.

Euroliiga A-divisjonis on kümme meeskonda jagatud kahte alagruppi. Eesti rannakoondisega kuuluvad ühte alagruppi lisaks Prantusmaale ja Šveitsile ka Portugal ja Poola, kelle vastu tuli Eestil juulikuus vastu võtta vastavalt 1:8 ja 2:7 kaotused. Alagrupi liider on kolme mänguga 9 punkti kogunud Portugal, teisel kohal asub kaks mängu pidanud ja 5 punkti teeninud Poola ning ühe võidu ja kaotusega asub Šveits kolmandal kohal. Eesti ja Prantsusmaa punktiarve on veel avamata, ent väravate vahega paigutub Eesti neljandale ja Prantsusmaa viiendale kohale. Tabeli esimesed kaks meeskonda pääsevad edasi poolfinaalidesse, mille järel selgitatakse Euroopa meister. Kolmas ja neljas meeskond asuvad võistlema 5.–8. koha nimel ning mõlema alagrupi viimased kohtuvad 9.–10. koha vastasseisus.

Koondise peatreeneri Aleksei Galkini sõnul ootavad ees küll rasked kohtumised, ent meeskond on nendeks valmis. "Kui B-divisjonis võisid vastaste tasemed varieeruda, siis A-divisjonis on kõik meeskonnad väga tugevad. Kerged lahingud meid ees ei oota ja kindlasti ei ole me ka favoriidid, ent anname endast kõik. Meil on omad plussid ja miinused, aga need on ka nii Prantsusmaal kui Šveitsil – üritame need enda kasuks pöörata ja maksimumi anda. Plaan on meil olemas," sõnas Galkin ning lisas, et kahtlemata annavad eesolevad mängud meeskonnale vajalikku kogemust.

A-divisjoni tempo ja tasemega on meeskond tuttav, sest selja taga on rasked lahingud Portugali ja Poola vastu. "Eesti liigaga võrreldes on mängutempo, mängijate tehniline kvaliteet ja kiirus hoopis teine. Kindlasti võtab harjumine aega, aga oleme sellega nüüdseks tutvuda saanud ja oskame sellega arvestada," rääkis Galkin.

Rannakoondise kapteni Kristian Marmori sõnul valitseb meeskonnas suurepärane emotsioon. "Kõik on töömeeleolus, valmis võitlema ja esimesed A-divisjoni punktid teenima. Soovime Šveitsi vastu korraliku tulemuse teha ja Prantsusmaad tahame kindlasti võita. Oleme kõvadeks lahinguteks valmis – muudmoodi ei saagi!" sõnas Marmor.

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis:

Väravavahid

1 Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat

12 Kaspar Kotter (17.10.1996) – SK Augur Enemat

Väljakumängijad

2 Priit Mäeorg (09.12.1987) – Nõmme BSC Olybet

5 Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat

7 Ervin Stüf (03.12.1990) – BSC Thunder Arvutitark

8 Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat

9 Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat

10 Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Thunder Arvutitark

11 Sander Lepik (14.02.1993) – SK Augur Enemat

15 Rauno Nõmmiko (18.12.1991) – SK Augur Enemat

16 Martin Thomson (19.10.1996) – Copenhagen BSC (DEN)

17 Kevin Sooaluste (06.08.1992) – BSC Thunder Arvutitark

Peatreener: Aleksei Galkin

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Koondise esindaja: Kari-Andri Kask