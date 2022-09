Nõlvak – Tiisaar ja Hollas – Soomets mängivad King of the Courti finaalturniiril

Nii Eesti parim meeste kui naiste rannavollepaar ehk Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar ning Heleene Hollas – Liisa Soomets osalevad sel nädalal Hollandis Utrechtis peetaval King of the Courti Euroopa finaalturniiril.

Nõlvak – Tiisaar alustavad alagrupiturniirilt, kus kuulutakse A-alagruppi. Hollas – Soomets alustavad kvalifikatsioonist, vastased ei ole veel selgunud, vahendab volley.ee.

Kvalifikatsiooniga tehakse algust 6. septembril, alagrupimängud toimuvad 7. septembril.

A-alagruppi kuuluvad lisaks eestlastele hollandlased Christiaan Varenhorst – Leon Luini, prantslased Arnaud Gauthier-Rat – Youssef Krou, austerlased Alexander Huber – Christoph Dressler ja üks meeskond tuleb kvalifikatsioonist. Kokku on neli alagruppi ja kohal on pea kõik Euroopa tugevamad mängijad.

Nõlvaku ja Tiisaare jaoks on käesolev hooaeg King of the Courtil juba edu toonud, kui Hamburgi etapil saavutati teine koht. Hollas – Soomets pole varem selles sarjas kaasa teinud.