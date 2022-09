Liivak valiti vooru sümboolsesse koosseisu, Roversit ähvardab punktikaotus

Iirimaal jätkuvalt heas hoos olev Liivak sai jala valgeks Roversi 2:0 võidumängus Drogheda Unitedi üle, avades mõne aasta eest põgusalt Nõmme Kalju särki kandnud Max Mata söödust skoori juba üheksandal minutil. Tegu oli teise mänguga järjest, kus suvel FCI Levadiast Iirimaale siirdunud Liivak täpne oli, vahendab Soccernet.ee.

Tema koduklubi on aga sattunud ebameeldivasse olukorda, mis võib neile kalliks maksma minna. Nimelt kuulus 29. augustil peetud liigamängus Dundalkiga, mis samuti 2:0 võideti ja kus Liivak samuti skoori tegi, Roversi algkoosseisu poolkaitsja Adam McDonnell, kes mängis 58 minutit, enne kui Mata tema asemele tuli. Nüüd teatas Iirimaa alaliit Sligo klubile, et McDonnell pidanuks selle mängu vahele jätma, kuid juhtum on üsna keeruline.

Kui Roversilt punktid tõepoolest ära võetakse ja Dundalkile määratakse 3:0 skooriga tehniline võit, kustutaks see sisuliselt Roversi eurolootuse.

