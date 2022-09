Kalevi staadionil pühitseti sisse legendaarse treeneri pronkskuju

Pikalt kergejõustiku sisehallis seisnud Aleksander Tšikini pronkskuju uus asukoht on nüüd Kalevi staadioni nurgas, saja meetri stardi juures, kust see vaatab alla renoveeritud Kalevi staadioni poole. Tšikini kuju kogunesid sisse pühitsema pereliikmed ja kunagised õpilased.

"Noh eks see oli omaette protsess, mille pidime läbima, aga algselt oli ta mõeldud välja, välitingimustesse, nii et tegelikult nüüd ta leidis selle õige koha ja püsiva koha siin meie staadionil. Pidime seda kraanaga tõstma, sest ta on kallaku peal ja ligipääs oli halb, aga saime ta paika ilusti," rääkis Kalevi kergejõustikukooli direktor Mikk Meerents.

Kolme aasta pikkuse uuenduskuuri läbinud Kalevi staadionil on uus rajakate, muru, drenaažid, ligi 10 000 istekohta ja uhiuus spordimaja. "Ma arvan, et suures joones olen rahul. Optimistina tahaksin alati paremini saada, selles mõttes, et meie arhitektuurivõistluse töö oli veel parem, aga oleme siis ikkagi ausad ja saame teha nii palju, kui vahendeid on," sõnas Eesti spordiseltsi Kalev tegevjuht Aleksander Tammert.

Esmaspäevast asusid staadionil taas treenima ka esimesed lastegrupid.