Sinjavski ja Singhatehi koduklubid tegid Tšehhis viigi

Slovacko läks juhtima juba 14. sekundil, kuid Slavia viigistas penaltist 74. minutil. Sinjavski vahetati sisse viis minutit pärast vastaste viigiväravat, Singhateh veel Slavia meeskonna koosseisu ei kuulunud, vahendab Soccernet.

Tabelis asub Slovacko üheksa punktiga kaheksandal positsioonil. Eestlase koduklubil on seitsmest kohtumisest kirjas kaks võitu, kolm viiki ja kaks kaotust. Slavia on hetkel liider, kuid sama palju punkte teeninud Plzeni Viktorial on üks mäng varuks.