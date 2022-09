Neidude U-17 jalgpallikoondis sai Poolalt kindla kaotuse

Võrreldes eelmise omavahelise kohtumisega, mis peeti 3. septembril, oli poolakate koosseis pea täielikult vahetunud. Külalised asusid mängu juhtima 11. minutil, kui hea läbisöödu järel mängis end Eesti puurilukust mööda Kinga Wyrwas, kelle tsenderduse suunas peaga võrku Wiktoria Kuprowska, vahendab Jalgpall.ee.

Järgmise veerandtunni jooksul tehti veel kahel korral skoori, kui täpsed olid Anna Gliszcynska ja Zofia Dubiel ning poolajapausile siirduti tänu Katarzyna Musialowska tabamusele neljaväravalises eduseisus.

Teisel poolajal tegid mõlemad koondised rohkelt vahetusi ning kuigi mõned momendid tekkisid ka eestlastel, domineeris mängu siiski Poola. 59. minutil kasvatas meisterliku sooritusega Poola eduseisu Roksana Jagodzinska ning mängu 6:0 lõppseis sündis 80. minutil eestlaste omaväravast.

Naiskondade esimene omavaheline kohtumine lõppes Poolakate napi 2:1 paremusega. Põhjuseid, miks tulemused niivõrd erinesid, on Eesti neidude U-17 koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul mitmeid.

"Mängud toimusid 48 tunni sees ja kui esimeses suutsime me head taset hoida, siis kaks mängu lühikese aja jooksul on meie jaoks täna veel võib-olla liiga palju. Tahtsime näha, kuidas tüdrukud mänguga toime tulevad ja tegime koosseisus mitmeid muudatusi, selle tõttu võis mängu dünaamika veidi kaduda," rääkis Ševoldajeva.

Peatreeneri sõnul saab kahest kohtumisest kaasa võtta nii mõndagi. "Nägime ära, mis on meie suuremad murekohad, milline on meie võimekus sellisel tasemel mängida ja tegelikult ka väravat lüüa. See oli ka meie eesmärk."

Järgmisel aastal võõrustab Eesti neidude U-17 koondiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kuhu on eestlased võõrustajana juba koha taganud. Tallinnas peetakse ka oktoobrikuus toimuv valiksarja esimene ring, kus kohtutakse Inglismaa, Taani ja Ukrainaga.

A. Le Coq Arenal läheb Eesti neidude U-17 koondis Taaniga vastamisi 7. oktoobril kell 18, 10. oktoobril kell 18.00 kohtutakse Inglismaaga ning 13. oktoobril kell 14.30 on vastaseks Ukraina.