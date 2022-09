Kardispordi MM-i noortesarjas tuli Dubnitski pjedestaalile

FIA Karting Academy Trophy sarjas Eestit esindav Mark Dubnitski võistlusnädalavahetus kujunes tänu oskuslikule sõidule imeliseks. Olles laupäeval kahes eelsõidus vastavalt teine ja esimene, kindlustas klassi OK-Junior valitsev Eesti meister endale sellega parima stardikoha finaali. Finaalis saavutatud teine koht aitas Dubnitski hooaja üldarvestuses heale 5. kohale.

"Olen väga õnnelik pjedestaalikoha üle. Kõik klappis ehk tähendab mootor jooksis korralikult ja raam töötas hästi. Vaja oli sõita rahulikult ja keskenduda enda tegemistele," kommenteeris Dubnitski oma sõitu finaalis.

"Esimesed ringid olid keerulised, sest enne finaali oli rajal toimunud Historic-kartide demosõit. Rada oli küllaltki must ning suuresti seetõttu kaotasin liidrikoha. Sõitsin lõpuni omas tempos ning olen teise koha üle väga õnnelik. Selle tulemuse eest suur tänu minu mehaanikule, isale, emale ja kõigile, kes olid meiega sel nädalavahetusel," lisas Dubnitski.

Kardispordi aasta oodatuim sündmus ehk Le Mansis sõidetud KZ-klassi MM tõi klassis KZ2 rajale kolm Eesti kardisportlast. 126 maailma parima sekka kuuluva võidusõitja konkurentsis alustasid juba läinud nädala keskpaigas Eesti võidusõidumeeskonna AIX Racing Teami ridades treeningsõitudega Markus Kajak, Siim Leedmaa ja Ken Oskar Algre.

Favoriit Kajaku MM-i nädalavahetusele pani pitseri tagasihoidlik tulemus reedeses ajasõidus, kuid sellest hoolimata õnnestus tal terve ülejäänud nädalavahetus näidata suurepärast tempot kõigis eelsõitudes, samuti finaalile eelnenud Super Heatis. Seitsmes eelsõidus ei loovutanud Kajak konkurentidele ainsatki kohta, vaid hoopis parandas oma positsiooni harilikult kas kolme või parematel juhtudel koguni viie koha võrra. Sealjuures ei jäänud sugugi puudu kiirusest, mida tõestas laupäeval eelsõidus välja sõidetud parim ringiaeg.

Kajaku hoog ei raugenud ka pühapäevases Super Heatis, mis määrab ära stardikoha finaali. Tõusnud seal omakorda neli kohta ettepoole, teenis ta sellega ära 16. stardikoha finaali. Tark sõit finaalis tõi ta jällegi viis kohta võistlejaterivis ettepoole ning tulemuseks suurepärane 11. koht.

"Enam-vähem nädalavahetus, mis sai mannetust kvalifikatsioonist pööratud 11. kohaks finaalis. Kuid ega rohkem ei olekski oodanud, sest teadsime, et pärast ebaõnnestunud kvalifikatsiooni tuleb võistlus üsnagi raske. Igas eelsõidus sai natuke kohti parandanud ning Super Heati 5. koht andsid enesekindlust ja tuju muidugi juurde," ütles Kajak pärast finaalsõitu. "Finaalis aga kahjuks kardi ega mootoriseade muudatused abiks ei tulnud, kuid siiski suutsime mõned kohad tõusta. Suur tänu tervele AIX Racing Teamile meeletu töö eest, mis see nädalavahetus ära tehti," lisas Kajak.

Klassi KZ2 finaali ehk maailma 36 parima sekka jõudis veel teinegi Eesti kardisportlane. Terve nädalavahetuse imelist hoogu näidanud ja teel finaali ühe eelsõidu võitnud Siim Leedmaa lõpetas finaali tubli 18. kohaga. Sarnaselt Kajakuga ei kinkinud Leedmaa konkurentidele eelsõitudes just palju, olles mõne üksiku erandiga finišis alati eespool oma stardikohast. "Kokkuvõttes tegime väga hea MM-i. Juba alates kvalifikatsioonist suutsime leida väga hea kiiruse ning suutsime hoida seda Super Heatini. Finaal ei olnud ka sugugi halb, kuid väike muudatus seadetes ei viinud meid sinna suunas, kuhu soovisime. Kokkuvõttes 18. koht maailmas on meie jaoks peaaegu et maksimum mida MM-ilt võtta oli. Suured tänud kogu AIX Racing Teamile, kes on alati minusse uskunud ja palju panustanud. Samuti Galiffa mootorituuneritele, kes suutsid mulle võistluseks pakkuda reaalse raketi," lisas Leedmaa.

Ken Oskar Algre MM piirdus eelsõitudes toimunud intsidentide tõttu laupäevaga ning Super Heatidesse ta osalema ei pääsenud.

Kahe Eesti sportlase jõudmine maailma top 20 sekka on tulemus omaette. Eestlaste saavutused on aga väga märkimisväärsed, sest võisteldakse maailma absoluutse tippkonkurentsi kontekstis suhteliselt väikse kodumaise eratiimi AIX Racing Teami ridades. Tunnustust pälvisid Eesti tiimi saavutused kõrges mängus kaasa löömisel võistlusnädalavahetuse käigus kõikjalt kardiringkondadest.

Kardispordi tiitlivõistluste hooaeg jätkub Itaalias juba tuleval nädalavahetusel, mil Sarno kardirajal sõidetakse otseveoliste kartide (klassid OK ja OK-Junior) maailmameistrivõistlused.