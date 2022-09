Vahteli nädalavahetus algas edukalt. Ta näitas kvalifikatsioonis neljandat aega. Hea hoog kandus ka võistlussõitudesse.

"Kindlasti oleks ja tahtnud loota poodiumit, aga võimalust ei mängitud kätte," rääkis Vahtel. "Olen väga rahul, kuigi oli raske nädalavahetus ja kõik autod olid sarnase kiirusega. Esimeses sõidus proovisin kolmandat kohta endale napsata, aga eesolev sõitja teadis kõiki mu nippe. Teine sõt oli isegi raskem, tingimused olid soojemad ja polnud kasutada uut rehvi."

Vahtelile valmistas rõõmu, et Hondad olid võrreldes eelmise etapiga oluliselt paremini konkurentsis.

"Juba kvalifikatsioonis oli näha, et Hondad on sel nädalavahetusel kiired. Mina jäin sellega väga rahule," sõnas Vahtel.

Antti Rammo oli kvalifikatsioonis paremuselt 15., aga suutis mõlemas sõidus positsiooni oluliselt parandada. Ta lõpetas nii laupäeval kui ka pühapäeval kaheksandana.

"Võin mõlema sõidu tulemusega rahule jääda, eriti arvestades, kust ma startisin. Teine sõit jääb natuke kripeldama. Auto seade läks võrreldes laupäevaga käest ära ja selle seadega oleks võimalik olnud ka kõrgem koht. Aga seekord oli 37 autot stardis ja osa võtsid ka mitmed TCR-klassi professionaalid, kes võistlevad Euroopa sarjas. Tase oli võrreldes varasemaga kraad kangem," ütles Rammo.

Kvalifikatsioonis kümnendat aega näidanud Ruben Volt pidi esimese sõidu katkestama. Teises sõidus tuli ta üheksandaks.

"Esimeses sõidus oli start super, sain ette, aga mulle pöörati sisse ning rooliots ja veovõll läksid pooleks. Midagi seal vältida ei olnud. Sirgekiiruse muret enam polnud, aga auto tunnetus oli terve nädalavahetuse jooksul paigast ära. Viimasel etapil tuleb lõpuks normaalne tulemus koju tuua. Hooaeg tuleb lõpetada tugevalt," lausus Volt.

Kokkuvõttes jätkab liidrina itaallane Salvatore Tavano, kellel on 342 punkti. Eestlastest on Volt üheksas (163 punkti), Vahtel on 11. positsioonil (126 punkti) ja Rammo 13. kohal (105 punkti).

TCR Itaalia meistrivõistluste viimane etapp peetakse 15. - 18. septembrini Vallelunga ringrajal.