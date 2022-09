Tasavägises Itaalia liigas sai Mourinho juhitav Roma suure kaotuse

Roma oli vahepeal tabeli liider, kuna neil oli nelja vooru järel kolm võitu ja üks viik. Ainult Atalanta meeskond oli suutnud sama hästi hooaega alustada. Pärast suurt kaotust Udinesele langes Roma viiendaks.

Udinese esimese värava lõi juba viiendal minutil Destiny Udogie. Poolajaks oli Roma 0:1 kaotusseisus. 56. minutil suurendas Udinese eduseisu Lazar Samardzic ning 75. mänguminutil tegi skoori Roberto Pereyra, lüües seisuks 3:0. Sandi Lovric sai tabamuse kirja 82. minutil, vormistades mängu lõppseisuks 4:0.

Pärast viite vooru juhib tabelit Napoli 11 punktiga. AC Milanil on viiest mängust kogutud täpselt sama palju punkte. Atalanta on kolmandal kohal 10 punktiga, kuid neil on üks mäng vähem peetud. Udinese on 10 punktiga neljas ning Roma sama arvu punktidega viies. Juventus ja Inter on üheksa punktiga vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal.