BLOGI & KUULA OTSE | Eesti jätkab korvpalli EM-i tugeva Horvaatia vastu

Eesti alustas turniiri avavoorus C-grupi võõrustajalt Itaalialt saadud 62:83 kaotusega, teises mängus jäädi dramaatilisel moel ühe punktiga alla Ukrainale. Horvaatia kaotas esimeses kohtumises 85:89 Kreekale ning võitis siis 21 punktiga Suurbritanniat.

Horvaatia koondis kubiseb nimekatest mängijatest: NBA-st on tiimiga liitunud Bojan Bogdanovic, Ivica Zubac ja Dario Šaric, samuti on põhitegijate seas pikalt ookeani taga leiba teeninud ja nüüd Madridi Realis mängiv Mario Hezonja. Euroliigast on tuttavateks nägudeks Jaleen Smith ja Krunoslav Simon.

"Rünnakul proovime veel distsiplineeritumalt oma asjadest kinni pidada, rünnakul kannatada ka. Veidi rohkem peame rünnakuaega ära kasutama ja otsima häid momente nii pikkadelt kui lühikestelt. Kui me kõik asjad suudaks kokku panna, ei ole neid vaja karta," arvas Eesti koondise mängujuht Kristian Kullamäe pühapäeval.

"Vastane on igal juhul favoriit, individuaalses mõistes kõrge klassiga. Kui nippidest rääkida, peab kindlasti rõhuma sellele, et edu võti oleks meeskondlikult oma asjad ilusti ära teha," sõnas ERR-ile meeskonna abitreener Indrek Reinbok. "Meil on noor ja näljane sats, vastas on meeskond, kes meid võib-olla liiga palju ei austa ka. Motivatsiooni meil jagub," lisas Jukka Toijala teine abimees Heiko Rannula.