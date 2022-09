Liivak skooris Iirimaal teist mängu järjest

Algkoosseisu kuulunud Liivak avas juba üheksandal minutil skoori ja tegi kaasa kogu kohtumise. Teise värava lõi Sligo 75. minutil, kui Aidan Keena realiseeris penalti.

26-aastane Liivak on löönud nüüd värava kahes mängus järjest ja Sligo on need mõlemad võitnud.

Liigatabelis on meeskond 41 punktiga viiendal kohal, aga neljandal positsioonil asuv St. Patrick's jääb juba seitsme silma kaugusele. Drogheda on 31 punktiga kaheksas. Kohe nende eest leiab 33 punktiga Shelbourne'i meeskonna, kes on ühtlasi Sligo järgmine vastane.