Soome jäähokikoondis jätkab ülieduka Jaloneni tüürimisel

59-aastane Jalonen hoiab Soome koondise peatreeneri tüüri 2018. aastast, kuigi tegemist on tema teise ametiajaga ja soomlane juhendas meeskonda ka eelmise kümnendivahetuse kandis.

Eriti edukaks on kujunenud aga teine periood, sest 2019. ja 2021. aastal tuli meeskond maailmameistriks ja tänavu Pekingis esmakordselt ka olümpiavõitjaks. Kui siia arvata veel 2011. aasta tiitel, siis on Jalonen toonud Soomele kolm MM-kulda.

"See on hea koht töötamiseks ja rahvuskoondises on õige särin," kommenteeris Jalonen. "Meil on alati lootust eduks, kui väärtustame turniire - tänu oskuslikele mängijatele ning pühendunud ja äärmiselt professionaalsele taustatiimile."

Jalonenil on siiski võimalus ennetähtaegselt ka Soome koondise eesotsast lahkuda - seda juhul, kui ta saab tööpakkumise Põhja-Ameerika jäähokiliigast NHL.

Tuleval aastal on Soome linn Tampere koos Läti pealinna Riiaga ka MM-turniiri võõrustaja. Algselt pidi turniir leidma aset Peterburis, aga seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse määras rahvusvaheline alaliit selle mujale.