Leedmaa sai kardispordi MM-il eelsõitudeks kuuenda stardipositsiooni

Võistlussõite alustas Leedmaa võiduga, millele järgnesid väga tugevad esitused kõigis ülejäänud sõitudes. "Reedene päev oli peaaegu et perfektne. Olen eriti õnnelik just kvalifikatsiooni üle, kus suutsin endast kõik rajale jätta ning võtta 23. koha 126 sõitja seas. Esimese eelsõidu suutsin vihmaga võita ning viimases olla kuivaga neljas. Teise eelsõidu pidin enda vea tõttu lõpetama 18. kohal, mis oli väga pettumusterohke, kuid pead ei saa siin tasemel võisteldes norgu lasta ning tuli lihtsalt paremini edasi minna. Äärmiselt tore on nii kõrgete kohtade peale maailma tippvõistlusel konkureerida ning katsun laupäevale vastu minna samasuguse hea emotsiooniga nagu me seda reedel tegime," oli Leedmaa õnnestunud võistluspäeva üle õnnelik.

Ajasõitudes pisut takerdunud, kuid sellest hoolimata eelsõitudesse üheksanda stardikoha välja võidelnud Markus Kajak näitas reedestes eelsõitudes klassi, parandades igaühes neist jõudsalt oma positsiooni. "Kahjuks suutsin oma võistlusnädala keeruliseks teha ebaõnnestunud kvalifikatsiooni tõttu. Eelsõitudes suutsin kohti tagasi võita ning võistlus on veel pikk ees. Rütm on võistlussõitudes hea, proovin laupäeval sama tempoga edasi minna," ütles Kajak pärast reedest võistluspäeva.

Kolmanda AIX Racing Team liikmena Le Mans'i kardirajal sõidetaval MM-il võistleva Ken Oskar Algre esimene võistluspäev kulges ootuspäraselt. "Saime tiimina tervikuna reedeselt võistluspäevalt seda, mida soovisime. Muutuvad ilma- ja rajaolud tegid kvalifikatsiooni keeruliseks. Mul endal ei õnnestunud head ringi kokku panna, kuid järgnevate eelsõitudega jäin enam-vähem rahule," ütles Algre pärast reedest võistluspäeva. "Ilma esimese eelsõidu viiesekundilise ajakaristuseta võinuks positsioon olla mitmeid kohti parem, kuid ilmselt see lõpuks palju ei määra."

FIA Karting Academy Trophy sarjas Eestit esindava Mark Dubnitski esimene võistluspäev algas ajasõidus näidatud viienda ajaga. Esimeses eelsõidus suutis Dubnitski oma positsiooni veel koha võrra parandada, lõpetades selle neljandana. "Ilmaolude tõttu oli reede muidugi keeruline päev. Kuiva ilma rehviga polnud võimalust testida ning ajasõidus saime slikkidel ja väikse hammasrattaga kuiva ilmas seades olles vihma, nõnda kujunes hea aja saavutamine päris raskeks," kommenteeris Dubnitski oma ajasõitu. "Eks sama probleem oli teistelgi ning selle juures polegi viies koht paha tulemus. Eelsõidus muutsime kardi juures üht-teist ning lõpetasin koht kõrgemal võrreldes stardipositsiooniga. Hoog on hea, rütm on hea, laupäeval jätkame samas vaimus."