TÄNA BLOGI & KUULA | Eesti jätkab korvpalli EM-i Ukraina vastu

Eesti meeste korvpallikoondis peab täna Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril oma teise kohtumise, kui läheb vastamisi Ukrainaga. ERR-i spordiportaal teeb kell 18 algavast mängust otseblogi, Vikerraadio vahendusel on võimalik kuulata raadioülekannet.

Kui Eesti alustas EM-finaalturniiri reedel C-grupi võõrustajalt Itaalialt saadud 62:83 kaotusega, võttis Ukraina suure võidu, kui alistas Suurbritannia 90:61.

Ukrainlaste ridadesse kuulub kaks NBA mängijat, Svjatoslav Mõhhailjuk teenib leiba Toronto Raptorsis ning Alex Len Sacramento Kingsis. Just nemad olid reedel ka koondise resultatiivseimateks: Mõhhailjuki arvele jäi 22 minutiga 17 punkti (kaugvisked 5/11), Len panustas 13 punkti ja kuus lauapalli.

Ukraina koondise peatreeneriks on 55-aastane teenekas lätlane Ainars Bagatskis, kes on juhendanud näiteks Tel Avivi Maccabit, Bambergi ja Nižni Novgorodi ning käis Läti koondise juhendajana neljal EM-finaalturniiril. Viis aastat tagasi jõudis Läti tema käe all veerandfinaali, kus jäi alla hilisemale Euroopa meistrile Sloveeniale.

Teistes tänastes C-grupi mängudes kohtub Itaalia Kreekaga ning Horvaatia Suurbritanniaga.