Eesti jätkab rahvusvahelisel kuuepäevasõidul 12. kohal

Kõik neli Eesti sõitjat ja nende tehnika on pärast ränkrasket viit võistluspäeva ISDE-l konkurentsis. Reedel vedas üldjoontes ka ilmaga, vihma said teisel katsel ainult pooled Eesti sõitjad, kuid sadu oli siis korralik ja savine rada läks koheselt väga libedaks. Tagantpoolt startinud eestlaste aegadele lisas see kohe ligi minuti. Jäänud on veel laupäevane viimane võistluspäev, mis koosneb lühikesest lõpukrossist.

Eesti rahvuskoondise liikmete omavahelise pingelise maavõistluse ja Toivo Nikopensiuse eriauhinna nelja koogi näol iga eestlastest parima katsel sõidetud aja eest sai reedel Veiko Rääts (E1, KTM). Tema mahtus eestlastest ka ainsana saja kiireima sõitja sisse, olles 99. Ühel katsel oli eestlastest kiireim Priit Biene (E2, Husqvarna) ja päeva kokkuvõttes oli ta 107. Uustulnuk Hendrik Talviku (E2, KTM) tegi 112. tulemuse ja Jüri Triisa (E3, KTM) oli reedel 121.

Viie päeva kokkuvõttes on Priit Biene 96., Veiko Rääts 98., Hendrik Talviku 108. ja Jüri Triisa 111.

Ka pärast reedest võistluspäeva säilitas rahvuskoondiste arvestuses liidripositsiooni Suurbritannia Hispaania ja Itaalia ees. Eesti püsib 12. kohal, vahe 11. kohal oleva Mehhikoga on vahe suurenenud enam kui viiele minutile. Individuaalselt oli reedel taas kiireim hispaanlane Josep Garcia.