Eesti maastikurattasarja lõpp kisub põnevaks

Kui eelmise hooaja lõpus lahutas enne viimast etappi kahte mulluse hooaja parimat meessõitjat, Gert Jõeäärt ja Martin Lood, vaid üks punkt, siis sel hooajal on viimasele etapile vastu minnes kahe võitjapretendendi Josten Vaidemi ja Gert Jõeääre punktivahe veidi suurem ehk 18 punkti. Vaatamata suuremale punktide vahele, pole enne laupäevast sõitu miski veel selge, sest hooaega teravamalt alustanud Fixuse sõitja Josten Vaidem on viimasel kahel etapil Veloplusi esindajale Gert Jõeäärele alla jäänud, tekitades olukorra, et sarja hooaja üldvõitja selgub alles viimasel etapil.

Kui matemaatiliselt arvutada, siis Josten Vaidemile tooks sarja üldvõidu viimase etapi vähemalt 2. koht. Gert Jõeäär peaks üldvõidu saamiseks kindlasti võitma nii kogu sõidu kui ka lisapunkte andva vahefiniši eeldusel, et Vaidem ei lõpeta kõrgemal kui kolmandal kohal.

Kui paberi peal tundub asi lihtsana, siis laupäeval lisandub Kõrvemaal valemisse kindlasti veel tegureid, üheks neist võib näiteks olla Bora-Hansgrohe profitiimis pedaaliv sprinter Martin Laas, kes kindlasti on võidumõtetega rajale minemas.

Naiste üldarvestuses peaks Janelle Uibokand mullust üldvõitu kaitsma, kuna ta on varasemate etappidega kogunud endale piisava punktivaru. Naiste sõidu võib huvitavaks teha viimase kolme hooaja Eesti maanteesõidu meister Aidi Gerde Tuisk, kes on koos maastikuratta spetsialistidega rajale asumas.

Laupäevasele sõidule on ennast registreerinud ligi 900 ratturit, lisaks võtab lastesõitudest osa kuni sada väikest ratturit.