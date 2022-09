Eestlased stardis Prantsusmaal toimuval kardispordi MM-il

Üksiku võistlusena sõidetavad KZ-klassi maailmameistrivõistlused on rahvusvahelise autoliidu FIA kardikomitee poolt kureeritava spordiala aasta tähtsündmus.

Kardihooaja oodatuimal võistlusel sel nädalavahetusel Le Mansi kardirajal on esindatud 56 rahvust, 320 võistlejat 32 riigist üle maailma. Eestlasi tuleb tänavu klassis KZ2 rajal kolm: Markus Kajak, Siim Leedmaa ja Ken Oskar Algre. Kõik kolm astuvad kodumaise eratiimi AIX Racing Teami ridades vastu tehasetiimidele, kus ressurssi võidu peale heitlemiseks on loomulikult kordades enam.

FIA tiitlivõistlustega kaasa sõitvas Karting Academy Trophy sarjas on Eestit teist aastat järjepanu esindamas Mark Dubnitski. Ühtlasi austavad maailmameistrivõistlused ajalooliste kartide pärandit hoidvaid entusiaste ning seitsmendat korda ajaloos veerevad demonstratsioonsõiduks rajale 36 ajaloolist karti üle maailma. Eksklusiivses rivis on Eestist pärit karte koguni kaks, mille roolis Ülar Jeblakov ja Urmas Pajumets.

"Treeningpäevad on siiani kulgenud töiselt. Oleme tiimiga teinud kõvasti tööd, leidmaks ideaalseid seadistusi," ütles Kajak neljapäeva õhtul pärast vabatreeninguid. "Võistlus tuleb tervikuna üsnagi huvitav, sest kvalifikatsiooni, seitsme eelsõidu ja Super Heati peale on ainult poolteist jooksu rehve kasutada. On selge, et kvalifikatsioonis tuleb kiirust näidata, et stardipositsioon oleks võimalikult ees. Pärast tuleb aga eelsõitudes targalt sõita, et rehv püsiks lõpuni värske."

Mitmekordse kardispordi Eesti meistri Siim Leedmaa jaoks on tegemist teise osalemisega MM-il. Aastaid Eesti parimate sekka kuulunud ja läinud aastal Rootsis Kristianstadis oma MM-i debüüdi teinud Leedmaa panustab sarnaselt Kajakule ajasõidule.

"Trennipäevad on näidanud, et KZ2-klassi 126 sõitja konkurentsis loeb iga sajandik, eriti just ajasõidus. Seetõttu oleme trennide jooksul eriti palju rõhku pannud just ajasõidu simulatsioonidele ning loodan homme panna enda poolt kokku parima ringiaja, mis võimalik," ütles Leedmaa pärast neljapäevaseid vabatreeninguid.

Sarnaselt Leedmaaga oma karjääri teisel MM-il võistlev Ken Oskar Algre peab eelootavate ajasõitude oluliseimaks faktoriks muutuvaid rajaolusid.

"Vabatreeningud ei ole lihtsad olnud. Rada muutub pidevalt ning ringiajad sellega koos. Päeva alguses tulid kõik head ajad ära ning ülejäänud päev proovisime neid küll püüda, kuid mida rohkem rehvi rajale jäi, seda raskemaks läks," kirjeldas Algre Le Mansi kardiraja eripärasid. "Selliseid kõikumisi Eesti radadel üldiselt ei kohta." Tiimiga ette võetud muudatused kardi seadistuses peaksid aga reedeseks ajasõiduks probleemi leevendama. "Ajasõit on muidugi A ja O, sest need määravad stadikoha eelsõitudesse, mida võistlejate suure arvu tõttu on koguni seitse. Suur roll on rehvide säästmisel, mis võib lõpuks määrata palju."

"On loomulikult suur au osaleda maailma parimate kardisõitjatega võistlusel ning tutvustada seda osa kardispordi pikast ajaloost, mida paljud enam ehk ei mäletagi," ütleb neljandat korda suurel rahvusvahelisel võistlusel demonstratsioonvõistlusel osalev Pajumets.

Jeblakov lisab omalt poolt: "On märgilise tähendusega, et Eesti kardispordi 60. juubeliaastal saame tutvustada maailmale Eestit kui suurt kardiriiki. Kunagi tootsime karte, meil oli rohkelt kardisõitjaid ning see kõik on olnud põlvest-põlve aluseks sellele, et suudame täna konkureerida maailma tippude seas."

Le Mansis toimuvaid maailmameistrivõistlusi on võimalik jälgida otseülekande vahendusel. Otseülekannet saab jälgida siit.