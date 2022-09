Eesti kurlingunaiskond alustab hooaega MK-etapiga

Eesti kurlingunaiskonna kapten Marie Kaldvee kommenteeris, et kuna hooaeg on alles alanud ning jääl on naiskond saanud koos olla vaid lühikest aega, ei seata hetkel suuri eesmärke. "Oslo MK-etapi tase on väga kõrge ning hooaja esimesele võistlusele me suuri eesmärke ei sea. Alanud hooaja pikemaks sihiks on aga näidata tugevat taset tulevastel Euroopa meistrivõistlustel ning tulla B-divisjonis medalile," sõnas Kaldvee.

Kõrgetasemelisest turniirist võtavad teiste seas osa PyeongChangi olümpiamängude võitjad Rootsi esindusnaiskond kapteni Anna Hasselborg juhtimisel, kellega eestlannad kohtuvad homme ehk laupäeval. Eesti naiskonna esimeseks vastaseks MK-etapi alagrupis on Šveitsi naiskond.

MK-etapil võistlevad naiskonna koosseisus Marie Kaldvee (kapten), Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike. Norras on Eesti naiskonnaga kaasas ka šotlasest tipptreener Derek Brown.

Oslo MK-etapi võitjad selguvad 4. septembril.