Kolmanda järjestikuse võidu saanud ManU tõusis viiendaks

Inglismaa jalgpalli kõrgliigahooaega kahe kaotusega alustanud Manchester United on viimase kümne päevaga saanud kolm võitu järjest ning tabelis tõusnud viiendale kohale.

United läks ainsas neljapäeva õhtul toimunud kõrgliigamängus võõrsil vastamisi Leicester Cityga ja võitis kohtumise 1:0. Ainsa värava lõi 23. minutil Jadon Sancho.

ManU alustas hooaega 1:2 kaotusega Brightonile, sellele järgnes 0:4 allajäämine Brentfordile. Nüüd on järjepanu alistatud nii Liverpool, Southampton kui ka Leicester, tabelis on United üheksa punktiga viiendal kohal. Liidriks on täisedu ehk 15 punktiga jätkav Arsenal, neile järgnevad Manchester City (13 punkti), Tottenham (11) ja Brighton (10).