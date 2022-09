TÄNA KUULA OTSE & BLOGI | Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri

Eesti korvpallikoondis sai augusti keskpaigas Ilmar Kullam 100 turniiri raames peetud kontrollkohtumistes jagu nii Belgiast (79:66) kui ka Bosnia ja Hertsegoviinast (102:89), kel EM-finaalturniirilt juba üks võit kirjas.

Küll aga kaotas Eesti koondis paaril korral Leedule (70:84 ja 88:90) ning viimase kontrollkohtumise ka Lätile (69:80). Järgnenud MM-valikmängudes tuli tunnistada tugevate Sloveenia (83:104) ja Soome koondiste (68:76) paremust.

Itaalia alustas ettevalmistustsüklit kahe kaotusega Prantsusmaale (77:78 lisaajal ja 68:100) ja pidi tunnistama ka Serbia paremust (86:90), kuid sai jagu Tšehhi võistkonnast (96:80).

MM-valikmängudes oli Itaalia võidukas. Kõigepealt alistati võõrsil Ukraina (97:89), kellega ollakse vastamisi ka EM-finaalturniiri alagrupis. Seejärel saadi kodus jagu ka Gruusiast (91:84).

Eesti ja Itaalia koondised kohtusid ka EM-valiksarjas: 2020. aasta veebruaris kaotas Eesti kodus 81:87, kuid aasta hiljem saadi võõrsil lisaajal hinnaline 105:101 võit. Tõsi, tegemist oli mõlemal juhul hooajasisese aknaga ja kõik paremad ei kuulunud koosseisu.

"Lootust ikka on, aga need eelmised mängud ei loe homme midagi. Üsna erinevad võistkonnad ja natuke teises stiilis turniir ka. Ma arvan, et meil omad võimalused on ikka," kommenteeris koondise kogenuimate hulka kuuluv Siim-Sander Vene ERR-ile.

Ise Itaalia liigas klubikorvpalli mänginud Vene nimetab Itaalia korvpalli iseloomujooneks tulisust. "Eks nad on ikka keevaverelised. Selle peal on neil palju seda mängu. Nende peatreener on väga keevaline persoon," sõnas ääremängija.

"Eks nad põlemise pealt mängivad, lahtist ja küllalt kiiret korvpalli. Distsipliin on enam-vähem paigas, aga samas on see kiire ja kaugelt viskajaid on täitsa normaalselt. Atraktiivne peaks olema nende mäng küll."