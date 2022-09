VAATA OTSE | Naiste jalgpallikoondis võõrustab valikmängus EM-poolfinalisti

Enne mängu:

Eesti on I-valikgrupis võitnud ühe ja kaotanud seitse mängu väravate vahega 5:34. Ligi kolmandik sisse lastud väravatest sündis just võõrsilmängus tänase vastase Prantsusmaaga, kui 22. oktoobril võtsid prantslannad Creteilis koguni 11:0 võidu.

Prantsusmaa on valikgrupi kindlaks liidriks, kui võidetud on kõik kaheksa senist mängu väravate vahega 40:3. Suvel mängis koondis edukalt EM-finaalturniiril, veerandfinaalis alistati lisaaja järel tiitlit kaitsnud Holland ning jõuti esmakordselt nelja parema sekka. Küll segas prantslannasid nende tähtründaja Marie-Antoinette Katoto vigastus, lisaks PSG staarile ei näe Tallinnas mängimas ka koondise kaptenit ja keskkaitselegendi Wendie Renardi.

"Soovime mängida väärikat ja ilusat jalgpalli. Oleme kokkuhoidev ja samas mitmekesine tiim, kus on mängijad, kes tahavad tehniliselt mängida ja soovime seda ka homme näidata," lausus Eesti kapten Kairi Himanen neljapäevasel pressikonverentsil. "Me soovime ka kaitseolukorras olla väärikad ja hoida oma värav nii puhtana kui võimalik. Kuid meil on veel üks eesmärk - me tõesti tahame oma väravasaldosse lisa. Meil on olnud au lüüa see valiktsükkel viis väravat ja oleks imeline homme vähemalt üks juurde saada. Kogu tiim soovib seda väga!"

Eesti naiskonna kaaspeatreener Anastassija Morkovkina kinnitas, et esimese märksõna koondisega kohtumisel oligi väärikus. "Kõige tähtsam on aru saada, et mitte keegi ei võta sinult oskusi, mida oskad," lausus Morkovkina. "Ükskõik, kes su vastu ei mängiks... Prantsusmaa tuleb, aga meil on suurepärased mängijad, kes on võimelised näitama oma oskusi. Me ei karda kedagi - ja see on kõige tähtsam!"