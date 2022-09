TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi mängib USA lahtistel maailma kuuenda reketiga

Kohtumine on kavas viienda väljaku kolmanda ehk viimase mänguna, enne seda on kavas kaks meeste mängu. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 18, teine matš aga mitte enne kui 21.30. Kui eelnevad kohtumised väga pikale ei lähe, pääsevad Kanepi ja Sabalenka eeldatavasti väljakule Eesti aja järgi kella 23 paiku.

Enne mängu:

Kanepi alistas avaringis 7:6 (4), 6:3 tšehhitari Tereza Martincova (WTA 71.), turniiril kuuendana asetatud Sabalenka oli 6:1, 6:3 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklanna Catherine Harrisonist (WTA 243.).

Kanepi ja Sabalenka on varem omavahel kahel korral mänginud ja mõlemad matšid võitis eestlanna – mullusel Austraalia lahtiste eelturniiril jäi Kanepi peale 6:1, 2:6, 6:1, tänavuste Austraalia lahtiste kaheksandikfinaalis aga 5:7, 6:2, 7:6 (7).

"Ootan rasket mängu ja seda, et ta mängib jätkuvalt väga hästi," ütles Kanepi pärast avamängu.

37-aastane Kanepi on slämmiturniiride kahes esimeses ringis seitsmel korral saanud jagu esikümnemängijaist, see on tegevmängijate seas rekord. Ühtekokku on Kanepi 15 korral alistanud top10 mängija, seejuures tänavu kahel korral ja mõlemal juhul slämmidel – nagu juba öeldud, siis Austraalia lahtistel Sabalenka, lisaks Prantsusmaa lahtistel Garbine Muguruza.