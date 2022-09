City täiendas oma ridu Dortmundi kaitsjaga

Alates 2018. aastast on Akanji mänginud Dortmundi eest 158 kohtumises. Lisaks on tal kirjas ka 41 mängu Šveitsi koondises.

"Mul on hea meel siin olla ja ei jõua ära oodata, millal saan alustada. City on viimastel hooaegadel olnud üks Euroopa parimaid meeskondi," sõnas Akanji.

Akanjiga sõlmiti viieaastane leping ning tema eest maksti umbes 17 miljonit eurot.

"Neid on suurepärane vaadata, kuna nad mängivad põnevat jalgpalli ja võistlevad aastast aastasse karikate nimel, nii et siia tulek tundub minu karjääris õige sammuna," ütles Akanji uue koduklubi City kohta.

"Pep Guardiola on erakordne peatreener ja see on suurepärane meeskond, nii et see on minu jaoks hea võimalus," lisas Akanji.

"Ootan väga, et saaksin end Premier League'is proovile panna ja teen kõik endast oleneva, et aidata sellel klubil olla edukas."