Tallinna rattamaratonil selguvad Eesti maastikurattasarja hooaja parimad

3. septembri keskpäeval saab Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses stardi Eesti maastikurattasarja viimane etapp, 25. Tallinna rattamaraton, kus lisaks selle päeva võitjatele selguvad kogu hooaja parimad. "Tallinna rattamaratoni rada kulgeb põhiliselt vaheldusrikastel metsateedel ja suusaradadel, mis on piisavalt laiad ning pakuvad palju möödumisvõimalusi. Pinnas on peamiselt liivane, mispärast muudab nädala jooksul sadav vihm rajad kindlasti paremaks," kirjeldas eesootavat võistlust 25. Tallinna rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher.

Vaher lisas, et 17 km poolmaraton sõidetakse mööda põhisõidu rada, kuid nii raja keskelt kui raja lõpust on rasked tõusud ära jäetud, mispärast on tänavune rada igati sobilik samuti pühapäevasõitjale ja peredele. Tallinna maratoni peakorraldaja pani veel südamele, et kuna 47 km ja 17 km osaliselt kattuvad, siis tuleks rajal sõites hoolikalt jälgida tähistust ja viitasid, vältimaks rajalt eksimist.

Sel aastal tähistab Tallinna rattamaraton oma 25. juubelit. "Tegemist on Eesti vanima järjepidevalt toimuva maastikurattamaratoniga ning kutsume kõiki rattasõpru veetma sel laupäeval üks mõnus päev looduses rattasõitu nautides," julgustas Vaher maratonile kogu perega tulema.

Kuna tegu on Eesti maastikurattasarja viimase etapiga, siis peale Tallinna rattamaratoni parimate autasustamist, saavad pärjatud samuti sarja parimad kogu 2022. aasta hooaja kokkuvõttes.

Enne suurt finaali on liidrikohal meestest Josten Vaidem (Fixus) 7500 punktiga, kohe tema järel Gert Jõeäär (Veloplus) 7482 punktiga ning kolmandal kohal on Peeter Tarvis (Veloplus) 7445 punktiga.

Naistest hoiab esikohta Janelle Uibokand (Spordipartner Racing Girls) 7125 punktiga, talle järgnevad Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) 7109 punktiga ning Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) 7011 punktiga.

Võistkondlikus punktiarvestuses juhib Veloplus ning naiskondlikus punktiarvestuses Spordipartner Racing Girls. Aktiivseim rattur on Josten Vaidem.

Maratonile on kirja pannud üle 800 osaleja ja kuni kolmapäeva õhtuni saab võistlusele veel registreeruda tavahinnaga, seejärel saab kirja panna end ainult kohapeal võistluspäeval.